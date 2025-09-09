Αυτή είναι η συμφωνία της Ομόνοιας με τον Τάνκοβιτς

Bγήκε και επίσημα το φιρμάνι της Ομόνοιας για τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας ενός χρόνου με τους πράσινους.

Η ανακοίνωση:

Ποδοσφαιριστής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι ο 30χρονος Σουηδός μεσοεπιθετικός, Muamer Tankovic!

Το συμβόλαιο συνεργασίας είναι διάρκειας ενός έτους.

Ο Muamer Tankovic τα τελευταία τρία χρόνια αγωνιζόταν στην Πάφο FC, φορώντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ενώ κατά το χρονικό διάστημα της παρουσίας του κατέκτησε πρωτάθλημα και κύπελλο, έφτασε στη φάση των «16» του UEFA Conference League, ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην πρόκριση στο League Phase του UEFA Champions League και κατέγραψε 134 συμμετοχές, 34 γκολ και 26 ασίστ.

Προηγουμένως έπαιξε στην ΑΕΚ Αθηνών (59 συμμετοχές / 9 γκολ / 8 ασίστ) έχοντας παρουσίες και στο UEFA Europa League, στην Hammarby IF (93 συμμετοχές / 34 γκολ / 15 ασίστ), στην AZ Alkmaar (77 συμμετοχές / 16 γκολ / 12 ασίστ) με , ενώ στο ξεκίνημα της καριέρας του είχε πέρασμα και από την Fulham FC. Επιπλέον έχει αγωνιστεί σε πέντε αγώνες με τη φανέλα της Εθνικής Σουηδίας.

Καλωσορίζουμε τον Muamer Tankovic στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!

* Περισσότερα αύριο.