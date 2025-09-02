Ομόνοια: «Απαιτούμε ξένους διαιτητές»

Οι πράσινοι απέστειλαν επιστολή στην ΚΟΠ μέσω της οποίας ζητούν άμεσα την κάθοδο ξένων διαιτητών. Μάλιστα, η διοίκηση Παπασταύρου ξεκαθαρίζει πως σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημα τους, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές ενέργειες.

«Απαιτούμε ξένους διαιτητές από την επόμενη αγωνιστική, διαφορετικά θα επανέλθουμε δυναμικά. Θα θεωρηθεί ότι είστε συνένοχοι στη διάλυση του πρωταθλήματος», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εν λόγω επιστολή προς την ΚΟΠ.