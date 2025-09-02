ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ομόνοια: «Απαιτούμε ξένους διαιτητές»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ομόνοια: «Απαιτούμε ξένους διαιτητές»

Έντονη αντίδραση από πλευράς Ομόνοιας όσον αφορά τη διαιτησία με αφορμή τον αγώνα με τον Εθνικό Άχνας στα Δασάκι.

Οι πράσινοι απέστειλαν επιστολή στην ΚΟΠ μέσω της οποίας ζητούν άμεσα την κάθοδο ξένων διαιτητών. Μάλιστα, η διοίκηση Παπασταύρου ξεκαθαρίζει πως σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημα τους, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές ενέργειες.

«Απαιτούμε ξένους διαιτητές από την επόμενη αγωνιστική, διαφορετικά θα επανέλθουμε δυναμικά. Θα θεωρηθεί ότι είστε συνένοχοι στη διάλυση του πρωταθλήματος», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εν λόγω επιστολή προς την ΚΟΠ.

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Tags

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Λίβερπουλ έσπαγε τον... έναν κουμπαρά πίσω απ' τον άλλον για να φτάσει στο απόλυτο ρεκόρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα 10 ευρωπαϊκά γκολ του Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε φιλικό η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ομόνοια: «Απαιτούμε ξένους διαιτητές»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ελλάδα: Οριστικά χωρίς Αντετοκούνμπο κόντρα στη Βοσνία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έκανε κουμάντο με υπογραφή Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Αμφίβολος ο Αντετοκούνμπο για Βοσνία, εκτός ο Λαρεντζάκης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Ολυμπιακός έντυσε… λιοντάρι τον Ποντένσε!

Ελλάδα

|

Category image

Επιστροφή στην Ελλάδα για Χιμένεθ!

Ελλάδα

|

Category image

Αρνητικό του Καμορανέζι!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έρχεται Κύπρο για τους πρωταθλητές ο Όντεφαλκ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τέλος ο Καζού από τον Άρη!

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΟΥΕΦΑ/Ξένοι διαιτητές: Όχι συνεχώς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επίσημο: Ο Ντοναρούμα είναι ο νέος φύλακας - άγγελος της Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην ΑΕΚ επίσημα ο Μάρκο Γκρούγιτς

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη