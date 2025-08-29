Η La Liga κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση σε Εμπαπέ και Βινίσιους!
Το κύμα ρατσιστικών επιθέσεων στο ισπανικό ποδόσφαιρο δεν έχει ακόμη κοπάσει. Αρκετοί παίκτες έχουν γίνει αποδέκτες τέτοιων συμπεριφορών, με τρανταχτό παράδειγμα τον Βίνισιους.
Αυτή τη φορά η La Liga κατήγγειλε πως παρατηρήθηκαν ρατσιστικά συνθήματα εναντίων του Βραζιλιάνου εξτρέμ και του Κιλιάν Εμπαπέ στο εκτός έδρας παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Οβιέδο (0-3).
Αμφότεροι οι παίκτες φέρεται να δέχθηκαν ρατσιστικές επιθέσεις από διάφορους οπαδούς, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, μιμούνταν ήχους μαϊμούδων. Μάλιστα, η διοργανώτρια αρχή υποστηρίζει πως διαθέτει σχετικό οπτικοακουστικό υλικό.
