Οι απίστευτες αντιδράσεις των παικτών της Καϊράτ Αλμάτι μόλις κληρώθηκαν με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ιστορικές στιγμές βιώνει η Καϊράτ Αλμάτι, η οποία για πρώτη φορά στα 71χρόνια ζωής της δίνει το «παρών» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση!

Το μεσημέρι της Πέμπτης διεξήχθη η κλήρωση της League Phase του Champions League, με την ομάδα του Αζερμπαϊτζάν να παρακολουθεί σύσσωμη τη διαδικασία.

Μόλις έγινε γνωστό πως θα αγωνιστούν κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα στην έδρα τους, παίκτες και τεχνικό επιτελείο της Καϊράτ ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς!