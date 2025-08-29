Επίσημο: ΑΠΟΕΛίστας ο Ρομάριο Μπαλντέ μέχρι το 2027!

Την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ρομάριο Μπαλντέ ανακοίνωσε επίσημα η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ.

Ο 28χρονος εξτρέμ (γεννημένος στις 25/12/1996) υπέγραψε διετές συμβόλαιο που θα τον διατηρήσει στο ρόστερ των γαλαζοκιτρίνων μέχρι τον Μάιο του 2027.

Ο Baldé επιστρέφει σε γνώριμα… κυπριακά εδάφη, καθώς στο παρελθόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Δόξας Κατωκοπιάς και της ΑΕΛ. Το βιογραφικό του περιλαμβάνει επίσης θητείες σε ομάδες των πρωταθλημάτων Πορτογαλίας, Πολωνίας, Ταϊλάνδης και Κίνας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της, με τον Romário Baldé.

Η συνεργασία είναι διετούς διάρκειας μέχρι και τον Μάιο του 2027.

Ο ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 25/12/1996 (28 ετών) και αγωνίζεται στη θέση του ακραίου επιθετικού.

Έχει αγωνιστεί ξανά στο κυπριακό πρωτάθλημα φορώντας τις φανέλες των Δόξα Κατωκοπιάς και ΑΕΛ. Αγωνίστηκε επίσης στα πρωταθλήματα Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ταϊλάνδης και Κίνας.

Καλωσορίζουμε τον Romário Baldé στην ομάδα μας και του ευχόμαστε να πανηγυρίσει τίτλους και μεγάλες επιτυχίες με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.»