Οι τρεις ξεκάθαρες αδυναμίες

Όλα της πήγαν στραβά της ΑΕΚ. Από την αρχή του προψεσινού αγώνα απέναντι στην ανώτερή της Μπραν, φάνηκε πως δεν θα ήταν η βραδιά των Λαρνακέων. Οι δύο χαμένες κλασικές ευκαιρίες του Έντζο Καμπρέρα στο 7΄ και 35΄ και, καπάκι, η αποβολή του Ενρίκ Σάμποριτ στο 39΄ ουσιαστικά έγειραν την πλάστιγγα της πρόκρισης προς Νορβηγία μεριά. Δεν την έφταναν τα πιο πάνω, η ΑΕΚ δέχθηκε την ψυχρολουσία στην εκπνοή του αγώνα, σ’ ένα κομβικό σημείο, δεχόμενη ένα φτηνό γκολ από λάθος υπολογισμό του Αλομέροβιτς. Εκεί κρίθηκαν τα πάντα. Ήταν ένα καταστροφικό πρώτο 45λεπτο για τους κιτρινοπράσινους του Ιμανόλ Ιδιάκεθ, με την ΑΕΚ να δέχεται την πιο βαριά της ήττα στην «Αρένα». Αν οι κιτρινοπράσινοι προηγούνταν στο σκορ στις φάσεις του Καμπρέρα, ίσως να βλέπαμε διαφορετικό παιχνίδι. Κι αν ο Αλομέροβιτς ενεργούσε πιο σωστά στη φάση του πρώτου γκολ ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Με το αν, όμως, δεν γίνεται δουλειά. Η ΑΕΚ έχασε από έναν πιο ποιοτικό της αντίπαλο, ο οποίος με την πολύ καλή του εμφάνιση έβγαλε στην επιφάνεια τα κενά και τις αδυναμίες της ομάδας της Λάρνακας. Πρώτη αδυναμία η απουσία ενός ισάξιου αντικαταστάτη του Ρομπέρζ, ο οποίος είχε πρόβλημα τραυματισμού και δεν αγωνίστηκε. Αποδείχθηκε λανθασμένη η επιλογή του παντελώς ανέτοιμου Σάμποριτ. Ο Ιδιάκεθ δείχνει ότι «δεν βλέπει» τους Ενρίκες και Ιωάννου για τα μετόπισθεν. Δεύτερη (τρανταχτή) αδυναμία το εύκολο γκολ. Ο Καμπρέρα έχασε τρεις κλασικές ευκαιρίες (η 3η με την έναρξη της επανάληψης), οι οποίες θα μπορούσαν όλες να καταλήξουν γκολ. Δεν τον ήθελε, όμως, η μπάλα. Ίσως η χρησιμοποίηση του Ανγκιέλσκι στο αρχικό σχήμα, ο οποίος σκόραρε στη Νορβηγία, να ήταν ορθότερη λύση. Τον Μπάγιτς ακόμα δεν τον είδαμε. Τρίτη αδυναμία η απουσία ενός ικανού επιτελικού μέσου που θα οργανώσει με μαεστρία το παιχνίδι της ομάδας. Κρίνοντας αντικειμενικά το προψεσινό παιχνίδι, η Μπραν ήταν καλύτερη ομάδα και δίκαια θα παίξει στο Γιουρόπα Λιγκ. Η ΑΕΚ το προσπάθησε, ακόμα και με αριθμητικό μειονέκτημα, όμως οι Νορβηγοί ήταν πιο ποιοτικοί. Η ΑΕΚ χρειάζεται σημαντική αναβάθμιση σε συγκεκριμένες θέσεις.

Τα έσοδα του Κόνφερενς Λιγκ

Η ΑΕΚ θα αρκεστεί στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, κάτι που επίσης αποτελεί μεγάλη επιτυχία. Θα δώσει τρία εντός έδρας και τρία εκτός έδρας παιχνίδια. Για 4η φορά στην ιστορία της συμμετέχει σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης! Η συμμετοχή αυτή συνοδεύεται και από σημαντικά οικονομικά οφέλη. Η ΑΕΚ έχει εγγυημένα έσοδα 3.170.000 ευρώ. Σε αυτά θα προστεθούν επιπλέον έσοδα από το value pillar (τηλεοπτικά και market pool), ενώ το τελικό ποσό που θα μπει στα ταμεία της θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματά της και την κατάταξη στη φάση των ομίλων. Κάθε νίκη πριμοδοτείται με 400.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία με 133.000 ευρώ. Ενόψει ΑΕΛ, αμφίβολος παραμένει ο Ρομπέρζ, ενώ μάλλον θα είναι διαθέσιμος ο Ρούμπιο. Εκτός πλάνων παραμένουν οι Γκαρσία, Ρόντεν και Ναούμ.

-Πριν από την έναρξη του κυριακάτικου αγώνα με την ΑΕΛ. η διοίκηση της ΑΕΚ θα τιμήσει τον Ιβάν Τρισκόφσκι.