Πράσινο φως για Γκρεγκ από τη Γ.Σ. του Απόλλωνα!

Ομόφωνα εγκρίθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο , η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Απόλλωνα, ανοίγοντας και επίσημα την «πόρτα» για την είσοδο του Γκάμπριελ Γκρεγκ στον σύλλογο.

Η διαδικασία ήταν σύντομη και ολοκληρώθηκε χωρίς καμία αντίρρηση, επιβεβαιώνοντας το κλίμα πλήρους συμφωνίας ανάμεσα στα μέλη.

Με την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο του Απόλλωνα ανεβαίνει από τα 30 στα 50 εκατομμύρια ευρώ, και πλέον ο Γκρεγκ είναι έτοιμος να κάνει την εντυπωσιακή του είσοδο στους «γαλάζιους», ενισχύοντας σημαντικά τη νέα εποχή του συλλόγου.