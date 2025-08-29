Με αυτούς ξεκινάνε οι Γαρπόζης και Κάναντι!

Στις 19:00 στο «Στέλιος Κυριακίδης» αρχίζει αγώνας μεταξύ του Ακρίτα Χλώρακα και της ENΠ για την 2η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Οι εντεκάδες των δύο ομάδων:

Ακρίτας: Περντρέου, Καπλάν, Ρόμο, Ρέινολντς, Αθανασίου, Φερνάντες, Άντονι, Ιωάννου, Μπενίτο, Τάφερτσχοφερ, Ζάμπελιν

Θεοκλής, Μπέκερ, Μορέιρα, Γενεθλίου, Μίλερ, Χατζηπασχάλης, Ριέρα, Νικολάου, Ντουπόφ, Βασιλείου, Χατζηβασίλη, Μπένσον

ΕΝΠ: Παναγιώτου, Ιωάννου, Σίλβα, Κούρεζ, Λόχαν, Κράινζ, Ρισβάνης, Ντίρα, Σάκιτς, Ροντρίγκο, Χαραλάμπους

Κούστρερ, Ρομάν, Οκέκε, Κάναντι, Λάτσα, Κατσιάρης, Μπαλουά, Σ. Σολωμού, Σέσκο, Κύζας, Δ. Σολωμού, Έλλα