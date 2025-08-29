Οι συνθέσεις στο Απόλλωνας – Freedom24 Krasava ENY

Απόλλωνας και Freedom24 Krasava ENY τίθενται αντιμέτωποι απόψε (20:00) στο «Άλφαμεγα Stadium», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Οι «γαλάζιοι» προέρχονται από ήττα στην πρεμιέρα και θέλουν πάση θυσία τη νίκη και τους πρώτους βαθμούς στη νέα σεζόν. Στον αντίποδα, η νεοφώτιστη ομάδα της Krasava ENY γνωρίζει πως έχει μπροστά της ακόμη μία δύσκολη αποστολή, αλλά θα προσπαθήσει να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Δείτε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Απόλλωνας (Σωφρόνης Αυγουστή):

Λέουβενμπεργκ, Λαμ, Καστέλ, Ροντρίγκες, Ντιόν, Μαλεκκίδης, Βέισμπεκ, Κβίντα, Γκασπάρ, Λούμπιτς, Γιούσεφ.

Freedom24 Krasava ENY (Τσεντομίρ Γιανέφσκι):

Ζάντρο, ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Πάνκοβ, Γεμπλί, Μπούντνικ, ντο Κόουτο, ντε Ιριόνδο, Μπαχάσα, Σεμπάκ, Σέζαρ.