Πράσινη ψυχή, Νορβηγικό μυαλό – Μια Ομόνοια να τη χαίρεσαι!

Μεγάλη εμφάνιση και δικαιοσύνη στα πέναλτι!

Αυτό που δικαιούταν η Ομόνοια στα ενενήντα λεπτά το πήρε εν τέλει στη διαδικασία των πέναλτι. Οι πράσινοι έκαναν… ένα τέλειο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ , έχασαν πολλές ευκαιρίες και «έλιωσαν» τους Αυστριακούς με το κυριαρχικό τους παιχνίδι, όμως, η μπάλα μόνο μία φορά μπήκε στα αντίπαλα δίχτυα!

Τι και αν η Ομόνοια έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές λόγω της αποβολής του Σίμιτς στο 60o λεπτό; Με έξυπνο πλάνο ο Χένινγκ Μπεργκ, κατάφερε, όχι μόνο να κρατήσει το μηδέν παθητικό για την ομάδα του, αλλά και να απειλήσει τον αντίπαλο με ένα δεύτερο γκολ.

Όμως, εκτός από το άψογο πλάνο του Νορβηγού, υπήρχε και ένα άλλο συστατικό που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη μεγάλη πρόκριση της Ομόνοιας στη League Phase του Conference League: Η ψυχή, αυτό το πάθος των πρασίνων! Οι παίκτες τα έδωσαν πραγματικά όλα, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ειδική μνεία, βεβαίως, πρέπει να γίνει στον αναμορφωτή αυτής της ομάδας: Ο Χένινγκ Μπεργκ, έχοντας να διαχειριστεί το ίδιο ρόστερ με πέρσι, κατάφερε να δημιουργήσει ένα δυνατό σύνολο, με πλάνο, με κυριαρχικό ποδόσφαιρο που χαίρεσαι πραγματικά να το βλέπεις να αγωνίζεται.

Ταυτόχρονα, ο Νορβηγός βγάζει από τους παίκτες το 100% των δυνατοτήτων τους. Το βλέπεις! Γυαλίζει το μάτι τους. Και στον χθεσινό αγώνα του ΓΣΠ, οι πράσινοι έδειχναν να μη συμβιβάζονται με τίποτα  λιγότερο από την πρόκριση! Μπήκαν μέσα στο γήπεδο και είπαν «θα προκριθούμε!».

