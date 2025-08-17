Τριάρα για τη Βόλφσμπεργκερ και αποβολές πριν από την Ομόνοια

Εύκολη νίκη με 3-0 επί της Μπλάου Βάις Λιντς, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος στην Αυστρία, πέτυχε η Βόλφσμπεργκερ, αντίπαλος της Ομόνοιας στα πλέι οφ του Conference League.

Το σκορ άνοιξε στο 11' με πέναλτι ο Ζούκιγσ, ενώ τα άλλα δύο τέρματα πέτυχε ο Πινκ. Σημειώνεται ότι στον αγώνα δόθηκαν δύο κόκκινες, μία για την κάθε ομάδα.

Η Βόλφσμπεργκερ είχε αριθμητικό πλεονέκτημα από το 24' μετά την αποβολή του Άντερσον, ενώ έμεινε και η ίδια με δέκα με αποβολή του Νουαίαου στο 37'.

Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την Βόλφσμπεργκερ, μετά την εντός έδρας ήττα από την Αλτάχ στην πρεμιέρα (0-2), καθώς είχε προηγηθεί το διπλό κόντρα στην Αούστρια Βιέννης (0-2).

Η Ομόνοια θα παίξει τον πρώτο της αγώνα απέναντι στην Βόλφσμπεργκερ την ερχόμενη Πέμπτη, 21 Αυγούστου, στις 20:00, στην Αυστρία, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 28 Αυγούστου, στις 20:00 στο ΓΣΠ.