Μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη βραδιά στο Τορίνο, με τον παλμό των φίλων της Ομόνοιας να χτυπάει κόκκινο λίγες ώρες πριν τη σέντρα απέναντι στη Γιουβέντους!

Ο πράσινος λαός έχει δώσει το δικό του μοναδικό χρώμα στους δρόμους της ιταλικής πόλης, στήνοντας ένα απίστευτο πάρτι με συνθήματα και τραγούδια, όπως φαίνεται και στα βίντεο.

Το «παρών» στο πλευρό των οπαδών έδωσαν και οι ισχυροί άνδρες της Ομόνοιας. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον πρόεδρο του σωματείου, Μάριο Αργυρίδη, βρέθηκαν στο σημείο συνάντησης και μοιράστηκαν τον ενθουσιασμό ενόψει της ιστορικής αναμέτρησης.



