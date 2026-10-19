Αλλαγές σε άμυνα και κέντρο από τον Μπεργκ στη μάχη με τον Ολυμπιακό

Με τον Σάτκα να μένει εκτός και τον Σίμιτς να παίζει δίπλα στον Κουλιμπαλί στην άμυνα παρατάσσεται η Ομόνοια για τον αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό.

Δεν είναι όμως η μοναδική αλλαγή από τον Χένινγκ Μπεργκ σε σχέση με τον αγώνα που προηγήθηκε με τη Τσέλιε αφού φανέλα βασικού πήραν επίσης οι Μπράουερς; και Τανάσε αντί των Μάριτς και Τάνκοβιτς.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Καμίνσκι, Nτουβέρν, Κουλιμπαλί, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Μπράουερς, Ανδρέου, Τανάσε, Εβάντρο, Μοντνόρ, Ντιονί.