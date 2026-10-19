Σμίγει για πρώτη φορά το βασικό αμυντικό δίδυμο του ΑΠΟΕΛ

Μπορεί οι Κωνσταντίνος Λαΐφης και Άλβαρο Καρίγιο να παρουσιάζονταν ως το βασικό αμυντικό δίδυμο του ΑΠΟΕΛ πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν κατάφεραν να αγωνιστούν μαζί. Βλέπετε, όταν ο ένας αγωνιζόταν ο άλλος ήταν τραυματίας.

Στο σημερινό ντέρμπι στο «Στέλιος Κυριακίδης» απέναντι στην Πάφος FC αμφότεροι είναι εκατό τοις εκατόν έτοιμοι και έτσι θα συνθέσουν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας.

Προφανώς ο Νίκος Παπαδόπουλος περίμενε πολύ αυτή την ημέρα!