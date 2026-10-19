Σημαντικό πλήγμα με τον Σεμένιο στη Σίτι, ανησυχίες για Χάαλαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Αντουάν Σεμένιο για περίπου οκτώ εβδομάδες. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Τρίτης για το Champions League απέναντι στην ΑΕΚ, ο Έντσο Μαρέσκα επιβεβαίωσε τα δυσάρεστα νέα για τον Γκανέζο επιθετικό, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στον πλάγιο σύνδεσμο.

Πρόκειται για σημαντικό πλήγμα για τους «Πολίτες», οι οποίοι προέρχονται από μια δραματική νίκη με 3-2 επί της Ίπσουιτς Τάουν — ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από δύο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ και το γκολ που άνοιξε το σκορ από τον Φιλ Φόντεν. Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση του Νορβηγού σκόρερ, ο οποίος φάνηκε να αντιμετωπίζει προβλήματα μετά το ματς:

«Ενδέχεται να είναι διαθέσιμος (ο Έρλινγκ Χάαλαντ). Θα δούμε. Έχουμε προπόνηση σήμερα και υπάρχουν ακόμα ορισμένες αβεβαιότητες. Χθες ήταν αρκετά καλά, ένιωθε καλύτερα. Οι υπόλοιποι είναι λίγο-πολύ καλά. Ο μόνος που πιθανότατα θα μείνει εκτός για οκτώ εβδομάδες είναι ο Αντουάν Σεμένιο».

Αν και η διάγνωση για τον Σεμένιο αποδείχθηκε λιγότερο ανησυχητική από ό,τι φοβούνταν αρχικά, η απουσία του θα στερήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι μια βασική επιλογή στην επίθεση για σχεδόν δύο μήνες.

«Αρχικά, πιστεύαμε ότι ο τραυματισμός θα ήταν πιο σοβαρός. Μετά τη χθεσινή μαγνητική τομογραφία, είμαστε πολύ πιο καθησυχασμένοι: είναι λιγότερο σοβαρός απ’ ό,τι φοβόμασταν. Θα μείνει εκτός δράσης για οκτώ εβδομάδες. Το πιο σημαντικό τώρα είναι να αναρρώσει σωστά. Όταν επιστρέψει τον Δεκέμβριο, θα είναι σαν να έχουμε μια νέα μεταγραφή. Πρόκειται για τραυματισμό στον πλάγιο σύνδεσμο – δεν είναι μυϊκός τραυματισμός», εξήγησε ο Μαρέσκα.

Αυτή η απουσία θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στον Φιλ Φόντεν, ο οποίος πρόσφατα βρήκε ξανά δίχτυα στην αναμέτρηση με την Ίπσουιτς.

Η Σίτι, η οποία παραμένει στην κορυφή της Premier League μετά από επτά συνεχόμενες νίκες, ελπίζει τώρα να επιστρέψει στις επιτυχίες και στο Champions League —μετά την ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν— καθώς προετοιμάζεται να υποδεχθεί την ΑΕΚ στο «Έτιχαντ».

AΠΕ - ΜΠΕ