Χωρίς Ακιντόλα η αποστολή της Ομόνοιας

Την προετοιμασία της για τον αυριανό (19/10, 19:00) αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος ολοκλήρωσε η Ομόνοια.

Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την αποστολή που επέλεξε ο Χένινγκ Μπεργκ, από την οποία απουσιάζει ο Ακιντόλα, ενώ αντιθέτως ο Χρίστου κρίθηκε έτοιμος κι είναι στη διάθεση του Νορβηγού προπονητή.

Η αποστολή της Ομόνοιας: Καμίνσκι, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Μοντνόρ, Κακουλλής, Εβάντρο, Μάριτς, Τανάσε, Μπράουερς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Σάτκα, Βίκτωρος, Ανδρέου, Νεγκό, Χρίστου, Νεοφύτου, Ντουβέρν, Ντιόνι.