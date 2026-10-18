Οκκάς: «Μπορεί να δικαιούμασταν κάτι περισσότερο»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Αραδίππου Γιάννος Οκκάς μετά την εντός έδρας ήττα της ομάδας του από την ΑΕΛ με 2-0.

«Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, έχω την εντύπωση ότι σταθήκαμε αρκετά καλά. Ήρθαμε αρκετά διαβασμένοι, απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο. Δεν νιώσαμε ιδιαίτερη πίεση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Μπορούσαμε να προηγηθούμε αλλά δεν το κάναμε. Βάλαμε γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, το οποίο ήταν καθαρό, μετά μέσα σε δύο λεπτά δεχθήκαμε δύο γκολ, το πρώτο με κόντρα. Ήταν πολύ συγκινητικό για τον Λομονάκο, μας χαροποιεί η επιστροφή του. Μπορεί να δικαιούμασταν κάτι περισσότερο από τον αγώνα».