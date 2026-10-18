ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαρτίνς: «Ακόμη και με τόσες απουσίες είμαστε στην πρώτη θέση»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Οι δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΛ

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς μετά την εκτός έδρας νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Ομόνοιας Αραδίππου που κρατά τους γαλαζοκίτρινους στην κορυφή.

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Ξέραμε και το ήξεραν ότι θα είναι δύσκολο απέναντι σε μαι καλά οργανωμένη ομάδα. Προετοιμαστήκαμε καλά. Ειδικά στο δεύτεο ημίχρονο είχαμε περισσότερη ενέργεια, αυτό ζητήσαμε και χρησιμοποιήσαμε καλύτερα τους χώρους. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε την πρώτη θέση.  Η ιδέα μας είναι πάντα να ανταγωνιζόμαστε, να είμαστε καλύτεροι παιχνίδι με παιχνίδι και να παίρνουμε τους βαθμούς και αυτοπεποίθηση. Δώσαμε την ευκαιρία στον Τζόφρι και τον Ζαϊρ, έπαιξαν καλά, έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Οι παίκτες που μπήκαν αλλαγή είχαν ενέργεια. Πιστεύω θα είμαστε καλύτεροι στο μέλλον. Και μια λέξη για την Ομόνοια Αραδίππου που ήταν σημαντικό κλαμπ για την καριέρα μου, είναι πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη, είναι δύσκολο να πάρεις αποτέλεσμα απέναντί της. Έχουμε 15 βαθμούς, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στα άλλα γήπεδα φτάνει εμείς να κερδίζουμε».

Για τις πολλές απουσίες: «Είναι αλήθεια μας λείπουν παίκτες για διάφορους λόγους. Σήμερα μας έλειψε και ο κόσμος μας. Παίξαμε για αυτούς. Η ομάδα το καλοκαίρι στη στελέχωση έκανε πολύ καλή δουλειά, έλειπαν τόσοι πολλοί παίκτες και πάλι κάναμε αυτή την εμφάνιση. Είμαι πολύ χαρούμενος προπονητής. Στο πρώτο ημίχρονο φτιάξαμε 2-3 καλές ευκαιρίες, δεν είχαμε τη δυναμική που περιμέναμε αλλά η ποιότητα είναι εκεί ακόμη και χωρίς αυτούς τους παίκτες και είμαστε στην πρώτη θέση».

Για το ότι μετά από χρόνια πέτυχε τέσσερις σερί νίκες: «Το θέμα για εμάς είναι οι 15 βαθμοί και ότι κρατάμε μια θέση που μας αρέσει. Ήρθαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια όμως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βλέπουμε το παρόν και αυτά που θέλουμε να πετύχουμε και όχι το παρελθόν».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ντέρμπι που τα... είχε όλα και νικητή τον ΠΑΟΚ με ανατροπή

Super League

|

Category image

Αλγκουαθίλ: «Ο κόσμος μας είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη»

Super League

|

Category image

Πετρούνιας: «Το μεγαλύτερο θρίλερ που έχω ζήσει ποτέ - Έτοιμος να αρπάξω την ευκαιρία»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τα φοβερά στατιστικά του Κωστούλα απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας

Premier League

|

Category image

ΤΖΟΚΕΡ: Oι αριθμοί στην κλήρωση της Κυριακής (18/10) - Τέσσερις τυχεροί στη 2η κατηγορία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ακόμη πιο κοντά στην έξοδο ο Ελ Μαέστρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η μοναξιά, αυτή που παραπαίει και αυτοί που έχουν ευκαιρία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έκανε τα εύκολα δύσκολα η Μίλαν, αλλά λύγισε την Αταλάντα και παρέμεινε αήττητη!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

BINTEO: Η νίκη της Ομόνοιας 29Μ επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπούις: «Αν και νωρίς ήταν ένας ακόμη τελικός»

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Δύσκολο να πω κάτι παραπάνω μετά από τέτοιο παιχνίδι»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ελ Μαέστρο: «Δεν είναι αποδεκτό το αποτέλεσμα, ούτε η θέση μας»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σέγιες: «Σώσαμε τον βαθμό με τον χαρακτήρα μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Νίκη-οξυγόνο για την Ομόνοια 29ης Μαΐου και... στον βυθό η Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: To πρώτο του Άρη και... στο φινάλε ΑΕΚ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη