Μαρτίνς: «Ακόμη και με τόσες απουσίες είμαστε στην πρώτη θέση»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς μετά την εκτός έδρας νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Ομόνοιας Αραδίππου που κρατά τους γαλαζοκίτρινους στην κορυφή.

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Ξέραμε και το ήξεραν ότι θα είναι δύσκολο απέναντι σε μαι καλά οργανωμένη ομάδα. Προετοιμαστήκαμε καλά. Ειδικά στο δεύτεο ημίχρονο είχαμε περισσότερη ενέργεια, αυτό ζητήσαμε και χρησιμοποιήσαμε καλύτερα τους χώρους. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε την πρώτη θέση. Η ιδέα μας είναι πάντα να ανταγωνιζόμαστε, να είμαστε καλύτεροι παιχνίδι με παιχνίδι και να παίρνουμε τους βαθμούς και αυτοπεποίθηση. Δώσαμε την ευκαιρία στον Τζόφρι και τον Ζαϊρ, έπαιξαν καλά, έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Οι παίκτες που μπήκαν αλλαγή είχαν ενέργεια. Πιστεύω θα είμαστε καλύτεροι στο μέλλον. Και μια λέξη για την Ομόνοια Αραδίππου που ήταν σημαντικό κλαμπ για την καριέρα μου, είναι πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη, είναι δύσκολο να πάρεις αποτέλεσμα απέναντί της. Έχουμε 15 βαθμούς, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στα άλλα γήπεδα φτάνει εμείς να κερδίζουμε».

Για τις πολλές απουσίες: «Είναι αλήθεια μας λείπουν παίκτες για διάφορους λόγους. Σήμερα μας έλειψε και ο κόσμος μας. Παίξαμε για αυτούς. Η ομάδα το καλοκαίρι στη στελέχωση έκανε πολύ καλή δουλειά, έλειπαν τόσοι πολλοί παίκτες και πάλι κάναμε αυτή την εμφάνιση. Είμαι πολύ χαρούμενος προπονητής. Στο πρώτο ημίχρονο φτιάξαμε 2-3 καλές ευκαιρίες, δεν είχαμε τη δυναμική που περιμέναμε αλλά η ποιότητα είναι εκεί ακόμη και χωρίς αυτούς τους παίκτες και είμαστε στην πρώτη θέση».

Για το ότι μετά από χρόνια πέτυχε τέσσερις σερί νίκες: «Το θέμα για εμάς είναι οι 15 βαθμοί και ότι κρατάμε μια θέση που μας αρέσει. Ήρθαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια όμως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βλέπουμε το παρόν και αυτά που θέλουμε να πετύχουμε και όχι το παρελθόν».