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Η Νέα Σαλαμίνα καταγγέλλει τη διαιτησία και πάει στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα

ΓΗΠΕΔΟ

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Όλες οι αποφάσεις από το Δ.Σ. της Νέας Σαλαμίνας

Ένα βήμα παραπέρα πάει η Νέα Σαλαμίνα μετά τα παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα. Όπως ενημερώνουν οι ερυθρόλευκοι θα καταγγείλουν τη διαιτησία, ενώ θα ετοιμάσουν φάκελο με όλες τις επίμαχες φάσεις των πρώτων έξι αγωνιστικών και θα κάνουν προσφυγή στα αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε αποψινή έκτακτη συνεδρία του, εξέτασε τη διαιτητική αντιμετώπιση της ομάδας μας και την ανομοιομορφία που διαπιστώνει στην εφαρμογή των κανονισμών και στη λήψη αποφάσεων εις βάρος της και αποφάσισε τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Την επίσημη καταγγελία του διαιτητή και του χειριστή του VAR του αγώνα απέναντι στον Απόλλωνα, ενώπιον των αρμόδιων οργάνων.

2. Τη συγκέντρωση και τεκμηρίωση όλων των επίμαχων φάσεων από τις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος και την προσφυγή στα αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα. Ο σχετικός φάκελος θα καταγράφει τις διαιτητικές αποφάσεις που, κατά τη θέση του Σωματείου μας, έχουν επιφέρει αλλοίωση αποτελεσμάτων, καθώς και περιπτώσεις ανομοιόμορφης αξιολόγησης αντίστοιχων φάσεων εις βάρος της ομάδας μας. Θεωρούμε ότι η ΚΟΠ αδυνατεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα και να διασφαλίσει τη συνεπή και ισότιμη εφαρμογή των κανονισμών.

3. Τη διοργάνωση έκτακτης ανοικτής συγκέντρωσης του κόσμου της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, με σκοπό την ενημέρωση, τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη διαιτητική αντιμετώπιση της ομάδας μας. Η ημερομηνία, η ώρα και ο χώρος της συγκέντρωσης θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απαιτεί ισονομία, σεβασμό και ενιαία κριτήρια στην εφαρμογή των κανονισμών για όλες τις ομάδες. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στις αναγκαίες θεσμικές ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων και της αξιοπρέπειας της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ. Καλούμε τον κόσμο μας να σταθεί κοντά στην ομάδα, ώστε όλοι μαζί, ενωμένοι, με αποφασιστικότητα, να προστατέψουμε το Σωματείο μας».

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

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