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Αναμένετε από εμάς... και εμείς από εσάς

ΓΗΠΕΔΟ

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Μια κουβέντα για τον κ. Λοϊζίδη

Η ΚΟΠ ζήτησε τη στήριξη των αθλητικών συντακτών στην κυπριακή διαιτησία, με τον πρόεδρό της, Χάρη Λοϊζίδη, να αναφέρει στο σημερινό (13/10) σεμινάριο προς αυτούς ότι «αναμένουμε από εσάς, τους αθλητικούς συντάκτες να προβάλλετε τις άδικες αναφορές σε βάρος των διαιτητών». Τονίστηκε επίσης ότι οι Κύπριοι ρεφ δεν πρέπει να κατηγορούνται με τη μεγαλύτερη ευκολία και ότι τα λάθη τους δεν γίνονται αποδεκτά όπως αυτά των ποδοσφαιριστών και προπονητών.

Δεν έχει άδικο ο κ. Λοϊζίδης όταν λέει πως είναι η εύκολη λύση να φορτώνονται τα πάντα στη διαιτησία και ότι σε κάποιες περιπτώσεις υφίστανται άδικες αναφορές.

Ωστόσο, την ίδια ώρα, αναμένουμε κι εμείς, όπως και ο φίλαθλος κόσμος, να εκπληρώνει και η ΚΟΠ την ευθύνη της, η οποία δεν περιορίζεται στην «εκπαίδευση» των διαιτητών και στην ενίσχυση με ξένους ρεφ.

Μία από τις κυριότερες ευθύνες της ομοσπονδίας είναι να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για περιορισμό των λαθών, όσων τουλάχιστον μπορούν να αποφευχθούν (γιατί κανείς ρεφ δεν μπορεί να είναι αλάνθαστος). Δηλαδή, να εφαρμόζει αυστηρές ποινές εκεί όπου δικαιολογείται, με βάση το μέγεθος των σφαλμάτων, τη συχνότητά τους, αλλά και την ανομοιομορφία μεταξύ αποφάσεων ίδιου διαιτητή. Να διασφαλίζει, επισης, τη δίκαιη και αντικειμενική αξιολόγηση των ρεφ αλλά και τους αξιοκρατικούς ορισμούς τους στους αγώνες.

Πρόεδρε, αναμένουμε...

 

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