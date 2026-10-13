Συγκινητικός Ελ Κααμπί - Ορθιος με πατερίτσες εμψύχωνε τους συμπαίκτες του μέσα στα αποδυτήρια πριν το ντέρμπι

Μία συγκλονιστική στιγμή «αποκαλύφθηκε» με την δημοσιοποίηση της παρακάμερας του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 1-0, χάρις σε εξαιρετικό τέρμα του Παναγιώτη Ρέτσου και πήραν τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς, που τους έφεραν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και στο -2 από την κορυφή.

Όπως φαίνεται και στη παρακάμερα, πριν την έναρξη του αγώνα ο Παναγιώτης Ρέτσος έδωσε, ως αρχηγός, μία φοβερή ομιλία, εμψυχώνοντας τους συμπαίκτες του, ενώ στο πλάι του βρισκόταν ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν για τον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, τον αρχισκόρερ των Πειραιωτών, ο οποίος ακόμη και με πατερίτσες βρέθηκε στο πλευρό των συμπαικτών του για να τους εμψυχώσει πριν το σπουδαίο παιχνίδι.

Ο Μαροκινός στάθηκε δίπλα στον Ρέτσο, όρθιος με την πατερίτσα δίπλα του για στήριγμα, ενώ στο τέλος του αγώνα, όπως φάνηκε κι από το βίντεο, ξαναμπήκε στα αποδυτήρια για να συγχαρεί τους θριαμβευτές του ντέρμπι.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

athletiko.gr