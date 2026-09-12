Η πρώτη 11άδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός μπαίνει απόψε στην εποχή Ιμανόλ Αλγουαθίλ, φιλοξενώντας τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (12/09, 19:00) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Λίγο πριν από τη σέντρα, ο Βάσκος τεχνικός ανακοίνωσε τις πρώτες επιλογές του, παρουσιάζοντας μια ενδεκάδα που συνδυάζει σταθερές και νέα πρόσωπα, με στόχο να δώσει άμεσα χαρακτήρα στην ομάδα.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ζότα, Γκονσάλες.

sport-fm.gr