Η ιστορική συγκομιδή των 18 μεταλλίων στους Μεσογειακούς Αγώνες είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας. Πίσω από τη λάμψη των διακρίσεων, κρύβεται η αθόρυβη, καθημερινή και συχνά «μοναχική» δουλειά των αθλητών και των προπονητών τους. Άνθρωποι που παλεύουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς τυμπανοκρουσίες.

Οι προπονητές, ως αφανείς ήρωες, καθοδηγούν με πλάνο και υπομονή τους αθλητές, οι οποίοι καταθέτουν τη ψυχή τους σε κάθε προπόνηση. Αυτός ο θρίαμβος τους ανήκει ολοκληρωτικά. Μας γέμισαν περηφάνια και απέδειξαν ότι το μέλλον του κυπριακού αθλητισμού χτίζεται με σκληρή δουλειά, πάθος και όραμα. Όταν βλέπεις τη σημαία μας να κυματίζει τόσες πολλές φορές, το μόνο που μπορείς να πεις στους αθλητές μας είναι ένα μεγάλο «ευχαριστώ».

Α.Σ.