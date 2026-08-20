«Ψυχρολουσία» στο 90’+4 για την Ομόνοια και τώρα… τρέχει

Έχασε τα... άχαστα και το πλήρωσε.

Η Ομόνοια γνώρισε την ήττα (0-1) από τη Σεντ Τρούιντεν στο Βέλγιο, στην πρώτη μεταξύ τους μονομαχία για τα play off του Europa League. Οι γηπεδούχοι σκόραραν στην τελευταία φάση του αγώνα και έτσι μετατρέπουν τη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (27/08) σε παιχνίδι… υψίστης σημασίας για την οικογένεια των πρασίνων.

Όσον αφορά στο παιχνίδι, η Ομόνοια ήταν καλύτερη στο πρώτο μέρος και οι Βέλγοι έδειχναν ανήμποροι όχι μόνο να απειλήσουν αλλά και να κρατήσουν μπάλα. Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ διαχειρίστηκε το παιχνίδι, έφτιαξε προϋποθέσεις όμως δεν ήταν τέτοιες που να δημιουργούν κινδύνους στην αντίπαλη εστία. Στο δεύτερο 45λεπτο, το «τριφύλλι» μπήκε φουριόζο και σε διάστημα τριών λεπτών έχασε τα… άχαστα με πρωταγωνιστές τους Μοντνόρ και Τάνκοβιτς.

Μετά το 60ο λεπτό, η Σεντ Τρούιντεν αναθάρρεψε, κέρδισε μέτρα και κατέγραψε δύο μεγάλες ευκαιρίες, τις οποίες όμως ο Φαμπιάνο εξουδετέρωσε δύσκολα μα εντυπωσιακά. Μέχρι το φινάλε το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο ενώ οι Βέλγοι συνέχισαν να έχουν έλεγχο και κατοχή. Στην τελευταία φάση ο Τανιγκούτσι με κοντινό πλασέ, έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του και σκόρπισε απογοήτευση στο «τριφύλλι».

Η εξέλιξη του αγώνα…

90'+4 Τέλος του αγώνα!

90'+4 ΓΚΟΛ για τη Σεντ Τρούιντεν! Ο Τανιγκούτσι με κοντινό πλασέ νίκησε τον Φαμπιάνο.

75' Απίθανη απόκρουση από τον Φαμπιάνο σε τετ-α-τετ.

69' Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Ο Φαμπιάνο απέκρουσε εντυπωσιακά σουτ-βολίδα ενώ στην εξέλιξη της φάσης το κοντινό πλασέ σταμάτησε στο σώμα του Κουλιμπαλί.

58' Σπουδαία επέμβαση από τον κίπερ της Σεντ Τρούιντεν σε τετ-α-τετ με τον Μοντνόρ.

57' Νέα φάση για τους πράσινους με συρτό σουτ του Τάνκοβιτς, δίπλα από την εστία του Κοκούμπο η μπάλα.

56' Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Ομόνοια. Σε τετ-α-τετ ο Μοντνόρ, έστειλε τη μπάλα μόλις έξω ενώ ήταν εντελώς ανενόχλητος.

47' Αντεπίθεση για τους πράσινους, ο Ντιονί βρήκε με κάθετη τον Εβάντρο, το σουτ του οποίου κατέληξε ψηλά έξω.

46' Σέντρα στο δεύτερη ημίχρονο.

45'+1 Τέλος πρώτου μέρους.

45'+1 Ο Κουλιμπαλί έπιασε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ, στα χέρια του Κοκούμπο η μπάλα.

34' Συνδυάστηκαν εξαιρετικά οι παίκτες της Ομόνοιας, η μπάλα έφτασε στον Αντρέου ο οποίος έπιασε δυνατό μακρινό σουτ, όμως η μπάλα κατέληξε μόλις έξω.

17' Σέντρα σουτ του Ντουβέρν, απέκρουσε δύσκολα ο Κοκούμπο.

8' Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι με πλασέ στην κίνηση από τον Ντιονί, μόλις έξω η μπάλα.

1' Σέντρα στο Βέλγιο!

ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ: Κοκούμπο, Βανβεσεμάελ, Τανιγκούτσι, Μουσλίου, Πιπέ, Σισακό, Ισιβατάρι (61′ Αράκι), Σεμπαουί, Μερλέν, Ματσουζάβα (61′ Μούγια), Σοέλε-Σοέλε (46′ Μπαζντάρ).

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Ντουβέρν, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Αντρέου, Τάνκοβιτς (77' Νεγκό), Εβάντρο (90' Νεοφύτου), Μοντνόρ (71' Χατζηγιοβάνης), Ντιονί (77' Κακουλλής).

ΣΚΟΡΕΡ: 90'+4 Τανιγκούτσι / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 50' Βανβεσεμάελ / 51' Ντουβέρν, 85' Εβάντρο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γκεόργκι Καμπάκοφ (Βουλγαρία)

VAR: Νικόλα Ποπόφ (Βουλγαρία)