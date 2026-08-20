Δεν κέρδισε αλλά ξεκάθαρα... μπορεί η Πάφος FC

Μπορούσαν τα πράγματα να ήταν και καλύτερα, όμως η Πάφος FC έφυγε με την ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Ντιναμό Σίτι, στο πρώτο σκέλος των αναμετρήσεων για τα πλέι οφ του Conference League.

Έτσι, η παφιακή ομάδα θα κληθεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην κύρια φάση της διοργάνωσης μέσω της ρεβάνς στο στάδιο «Αλφαμέγα» την Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο ήταν εμφανώς ανώτερο από τον αντίπαλό του, αλλά είχε τεράστιες χαμένες ευκαιρίες, ενώ απώλεσε πέναλτι με τον Νταβίντ Λουίζ, ενώ είχε και δοκάρι στο φινάλε.

Το χαμένο πέναλτι

Οι κυπελλούχοι Κύπρου έδειξαν από το πρώτο ημίχρονο ότι είχαν περισσότερη ποιότητα από τους γηπεδούχους και μπορούσαν να ανοίξουν το σκορ. Η κεφαλιά του Νταβίντ Λουίζ στο 31’ κόπηκε με δυσκολία από τον τερματοφύλακα, ενώ στο 33’ η προσπάθεια του Νικόλα Ιωάννου έφυγε ελάχιστα έξω. Οι δυο παίκτες της παφιακής ομάδας ήταν πρωταγωνιστές και στο 37’, όταν η μπάλα στήθηκε στην άσπρη βούλα, μετά από χέρι του Ισμάιλι σε επιθετική δραστηριότητα του Νικόλα Ιωάννου. Την ευθύνη της εκτέλεσης ανέλαβε ο Νταβίντ Λουίζ που έστειλε απελπιστικά έξω τη μπάλα. Ο Βραζιλιάνος στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου αποχώρησε λόγω τραυματισμού.

Ανέβηκαν οι ρυθμοί

Το παιχνίδι απέκτησε καλύτερο ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να αυξάνουν κι αυτοί τις εντάσεις. Η Πάφος FC, που είχε εκ νέου κάποιες καλές ευκαιρίες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, σκόραρε στο 70’ με τον Λέλε, όμως διαιτητής και VAR υπέδειξαν παράβαση και το τέρμα ακυρώθηκε.

Επτά λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι στο πρώτο άγγιγμα της μπάλας από τους Άλασαν και Φαντάιρο άνοιξαν το σκορ, όταν ο πρώτος έβγαλε μακρινή μπαλιά και ο Φαντάιρο που έφυγε στην πλάτης του Γκολντάρ με ιδανικό πλασέ έκανε το 1-0.

Η Πάφος FC αντέδρασε αμέσως και στο 83’ κέρδισε νέο πέναλτι, σε ανατροπή του Γκούγκα από τον Ντίτα. Εκτελεστής αυτή τη φορά ο Λέλε ο οποίος ήταν εύστοχος, φέρνοντας τον αγώνα στα ίσα, 1-1. Οι φιλοξενούμενοι μπορούσαν να κάνουν την ολική ανατροπή, όμως στο 90’ η προσπάθεια του Κορέια σταμάτησε στο δοκάρι.

Η εξέλιξη του αγώνα…

Τέλος του παιχνιδιού

90' - ΔΟΚΑΡΙ. Η προσπάθεια του Κορέια βρίσκει στο δοκάρι

83' - ΓΚΟΛ. 1-1. Ο Λέλε είναι εύστοχος και φέρνει τον αγώνα στα ίσα

81' - Η μπάλα στήνεται στην άσπρη βούλα, σε ανατροπή του Γκούγκα από τον Ντίτα

77' - ΓΚΟΛ. 1-0. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ. Ο Φαντάιρο έφυγε από τα δεξιά αφήνοντας πίσω τον Γκολντάρ και με ιδανικό πλασέ έβαλε την ομάδα του μπροστά. Ασίστ από τον Άλασαν

70'- AKYΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Ο Λέλε σκοράρει από κοντά, με τον διαιτητή να ακυρώνει το τέρμα. Δεν φάνηκε κάτι το μεμπτό, αλλά πάντως επιβεβαιώθηκε και από το VAR

63' - Σουτ από μακριά από τον Τσαρντάκου, με υπερένταση ο Μαγιέσκι διώχνει σε κόρνερ

60'- To πλασέ του Μπερίσα δεν βρήκε στόχο

56' - Νέα ευκαιρία με τον Νικόλα Ιωάννου, ο οποίος έπιασε το μονοκόμματο σουτ που έφυγε ελάχιστα έξω

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

37' - ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ. Ο Νταβίντ Λουίζ εκτελεί εντελώς άστοχα, στέλνει τη μπάλα έξω

36΄- Mετά από προσπάθεια για σέντρα από τον Νικόλα Ιωάννου, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ισμάιλι και δίνεται πέναλτι

33' - Γύρισμα του Κίνα, ο Νικόλας Ιωάννου από καλή θέση έπιασε το σουτ με τη μπάλα να φεύγει έξω

31' - Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο, μετά από εκτέλεση φάουλ ο Νταβίντ Λουίζ κέρδισε την κεφαλιά, με τον τερματοφύλακα να διώχνει με υπερένταση

10'- Ο Κίνα επιχειρεί το σουτ, έξω από την περιοχή, δεν βρίσκει - για λίγο - τον στόχο

5'- Σουτ του Ενγκαμαλέου, μαζεύει ο τερματοφύλακας

1'- Έναρξη του αγώνα

ΝΤΙΝΑΜΟ ΣΙΤΙ: Τέτζα, Ισμάιλι (90' Τζέιμς), Ντίτα, Αλίγι, Περντρέτσα, Αγιόντετζι (77' Αλάσαν), Τσεφαλίγια (77' Μανελάρι), Βίλα, Μπερίσα (77' Φαντάιρο), Τσαρντάκου (77' Μετάι), Ρίτσαρτς.

ΠΑΦΟΣ FC: Μαγιέσκι, Μπρούνο, Γκολντάρ, Νταβίντ Λουίζ (46' Μαέ), Ιωάννου, Σούνιτς (57' Γκούγκα), Πέπε, Κίνα (57' Mπρίτο), Μπιέλ, Ενγκαμαλέου (57' Κορέια), Λέλε (89' Άντερσον)

ΣΚΟΡΕΡ: 77' Φαντάιρο / 83' πεν. Λέλε

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 30' Αγιόντετζι, 81' Ντίτα, 81' Μανελάρι, 86'Βίλα / 19' Λέλε, 39' Κίνα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λορνάνς Βισέρ (Βέλγιο)

VAR: Ζαν Βότεμπεργκ (Βέλγιο)