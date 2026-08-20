Τα βρήκε με την Παρί για Ζαγκέ η Πάφος FC!

Παίκτη από το πάνω ράφι φαίνεται πως κατάφερε να εντάξει στο δυναμικό της η Πάφος FC.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, οι γαλάζιοι τα βρήκαν σε όλα με την Παρί (!) για τον δανεισμό του Γιοράμ Ζαγκέ. Πρόκειται για 19χρονο δεξιό ακραίο αμυντικό, για τον οποίο η παφιακή ομάδα… παλεύει εδώ και εβδομάδες ώστε να τον φέρει στο νησί.

Ο Ζαγκέ κατά την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού σε Κοπεγχάγη και Έουπεν, ενώ σαφώς ξεχωρίζουν οι πέντε παρουσίες του σε επίπεδο Champions League!