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Ξεπέρασε τα 6.16, συντρίβοντας το δικό του Πανελλήνιο Ρεκόρ ανοιχτού στίβου

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξεπέρασε τα 6.16, συντρίβοντας το δικό του Πανελλήνιο Ρεκόρ ανοιχτού στίβου

Νέο Πανελλήνιο Ρεκόρ ανοιχτού στίβου από τον Καραλή

Νέα καταπληκτική εμφάνιση του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πέρασε τα 6.16 στο Diamond League της Λοζάνης συντρίβοντας το δικό του Πανελλήνιο Ρεκόρ ανοιχτού στίβου με 6.08 από τις 2 Αυγούστου του 2025 στο Βόλο.

Όσο, όμως, υπάρχει ο Μόντο Ντουπλάντις, "καταργείται" κάθε ανταγωνισμός στο επί κοντώ, καθώς ο Σουηδός υπεραθλητής πέρασε  τα 6.21 και πήρε την πρώτη θέση με ρεκόρ διοργάνωσης. 

Μέχρι τα 6.16 οι δύο φίλοι και σπουδαίοι επικοντιστές βάδιζαν χέρι-χέρι καθώς ξεπέρασαν μαζί με την πρώτη προσπάθεια τα 5.51, τα 5.81, τα 5.91 και 6.01. Έτσι άφησαν εκτός αγώνα όλους τους αντωνιστές τους και αποφάσισαν να βάλουν τον πήχη στα 6.16 με τον Ντουπλάντις να περνάει άνετα και τον Καραλή με τη δεύτερη. Στη συνέχεια ο Έλληνας Ολυμπιονίκης απέτυχε δύο φορές στα 6.21 και μία τα 6.26. Φαίνεται, όμως, ότι πλέον οι συνθήκες έχουν ωριμάσει για να γίνει η μεγάλη ανατροπή στο παγκόσμιο status quo του άλματος επί κοντώ. 

Ο αγώνας έγινε στην περιοχή Ουσί, στις όχθες της λίμνης της πόλης και μία μέρα νωρίτερα από τα υπόλοιπα αγωνίσματα του Diamond League

Ωστόσο, το απόλυτο Πανελλήνιο ρεκόρ, που φυσικά ανήκει στον Καραλή, είναι το 6.17 επίδοση που είχε πετύχει στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στον Κλειστό Στίβο.

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

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