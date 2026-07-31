Τρεις δυνατές κυπριακές παρουσίες στην αυλαία του Τζούντο και η Φίλιππα Φωτοπούλου στον προκριματικό του μήκους

Με συμμετοχές σε δύο αθλήματα συνεχίζεται την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, η αγωνιστική δράση για την κυπριακή αποστολή στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης. Οι αθλητές μας θα αγωνιστούν στον Στίβο και στο Τζούντο, το οποίο κάνει την πρεμιέρα του και θα διεξαχθεί κατά το τελευταίο τριήμερο της διοργάνωσης. Την κυπριακή ομάδα του Τζούντο αποτελούν συνολικά οκτώ αθλητές (έξι άνδρες και δύο γυναίκες).

Οι αθλητές της αποστολής της Κυπριακής Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής συνεχίζουν την προσπάθεια τους για διακρίσεις, με τη Φίλιππα Φωτοπούλου να επιδιώκει την πρόκριση στον τελικό του μήκους. Οι τρεις «Τζουντόκα» μπαίνουν στη μάχη των μεταλλίων από την πρώτη κιόλας ημέρα του αθλήματος καθώς όλοι τους διαθέτουν την ποιότητα και την εμπειρία να πρωταγωνιστήσουν στις κατηγορίες τους.

Αναλυτικά οι συμμετοχές:

Στίβος

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της Παρασκευής ανοίγει με τη συμμετοχή της Φιλίππας Φωτοπούλου στον προκριματικό του μήκους γυναικών. Η Κύπρια πρωταθλήτρια θα αγωνιστεί στο Group A, μαζί με ακόμη 12 αθλήτριες, σε αγώνα που θα αρχίσει στις 12:30 ώρα Κύπρου. Το Group B, επίσης με 12 αθλήτριες, θα ακολουθήσει στις 13:55.

Οι αγώνες διεξάγονται στο Scotstoun Stadium, έδρα ομάδας Rugby της Γλασκώβης, το οποίο διαθέτει μόνο ένα σκάμμα, γεγονός που επιβάλλει τη διεξαγωγή του προκριματικού σε διαφορετική ώρα για τα δύο γκρουπ.

Η Φωτοπούλου ταξίδεψε στη Γλασκώβη έχοντας φετινή επίδοση 6,78μ., η οποία αποτελεί την 8η καλύτερη ανάμεσα στις 24 συμμετέχουσες. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η διαφορά της από την κορυφαία φετινή επίδοση της Αυστραλής Delta Amidzovski (6,84 μ.) είναι μόλις έξι εκατοστά, στοιχείο που αποδεικνύει πόσο ισορροπημένος και ανταγωνιστικός αναμένεται να είναι τόσο ο προκριματικός όσο και ο τελικός του αγωνίσματος.

Πρώτος στόχος της Κύπριας πρωταθλήτριας είναι η εξασφάλιση της πρόκρισης στον τελικό, στον οποίο θα προκριθούν οι 12 καλύτερες αθλήτριες. Παράλληλα, μία επίδοση πάνω από το ατομικό της ρεκόρ θα μπορούσε να της χαρίσει και την κατάρριψη ενός από τα αρχαιότερα παγκύπρια ρεκόρ γυναικών, καθώς το ρεκόρ της Μαρούλας Λάμπρου με 6,80 μ. από τις 25 Μαρτίου 1985 παραμένει ακατάρριπτο εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Το μοναδικό παλαιότερο παγκύπριο ρεκόρ που εξακολουθεί να υφίσταται είναι επίσης της Μαρούλας Λάμπρου, στο Έπταθλο, από τις 4 Σεπτεμβρίου 1984.

Στο βραδινό πρόγραμμα του Στίβου περιλαμβάνεται και ο τελικός των 200 μέτρων γυναικών (23:46 ώρα Κύπρου), στον οποίο ενδέχεται να συμμετάσχει η Ολίβια Φωτοπούλου, εφόσον εξασφαλίσει την πρόκριση της από τους ημιτελικούς της Πέμπτης.

Αρχικά στο πρόγραμμα της Παρασκευής ήταν προγραμματισμένος και ο προκριματικός της Δισκοβολίας με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ιωσήφ Παπά. Ωστόσο, λόγω του αριθμού των συμμετοχών, οι διοργανωτές αποφάσισαν τη διεξαγωγή απευθείας τελικού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.

Τζούντο

Η αυλαία του Τζούντο ανοίγει με τρεις κυπριακές συμμετοχές, δύο στην κατηγορία -66 κιλών ανδρών με τους Γιώργο Μπαλαρτζισβίλι και Πέτρο Χριστοδουλίδη και μία στην κατηγορία -52 κιλών γυναικών με τη Σοφία Ασβεστά, που στοχεύουν σε μία δυναμική παρουσία και στη διεκδίκηση μεταλλίων.

Στην κατηγορία -66 κιλών, στην οποία συμμετέχουν συνολικά 18 αθλητές, η Κύπρος εκπροσωπείται από τον χρυσό νικητή των Κοινοπολιτειακών Αγώνων του Μπέρμιγχαμ Γιώργο Μπαλαρτζισβίλι και τον Πέτρο Χριστοδουλίδη. Και οι δύο πέρασαν χωρίς αγώνα («bye») από τη φάση των «32», ενώ η τοποθέτηση τους στο ταμπλό, βάσει της διεθνούς τους κατάταξης, τους έφερε στην ίδια πλευρά. Ως εκ τούτου, ενδεχόμενη μεταξύ τους αναμέτρηση μπορεί να προκύψει στον ημιτελικό της κατηγορίας.

Στη φάση των «16», ο Πέτρος Χριστοδουλίδης θα αντιμετωπίσει τον Simon Zulu από τη Ζάμπια, ενώ ο Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι θα αναμετρηθεί με τον Στίβεν Ράμπετ από το Τζέρσεϊ. Οι αγώνες στις τέσσερις κατηγορίες της ημέρας θα αρχίσουν στις 13:00 ώρα Κύπρου, με τους δύο Κύπριους να πραγματοποιούν τις πρώτες τους εμφανίσεις γύρω στις 13:30.

Στην κατηγορία -52 κιλών γυναικών, συμμετέχει η 9η Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, Σοφία Ασβεστά. Στην κατηγορία συμμετέχουν συνολικά 12 αθλήτριες και η κύπρια πρωταθλήτρια πέρασε χωρίς αγώνα («bye») τη φάση των «16». Στον προημιτελικό, που αναμένεται να αρχίσει περίπου στις 13:40, θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Marie Celine Baba Matia από το Καμερούν και την Cinthya Badru από τη Μοζαμβίκη.

Το μεσημεριανό πρόγραμμα του Τζούντο περιλαμβάνει ακόμη τους προημιτελικούς, τους αγώνες του ρεπεσάζ και τους ημιτελικούς, ενώ το απογευματινό πρόγραμμα θα αρχίσει στις 18:00 ώρα Κύπρου, με τη διεξαγωγή των δύο αγώνων για το χάλκινο μετάλλιο και του τελικού σε κάθε κατηγορία.

Την πρώτη ημέρα του Τζούντο διεξάγονται οι κατηγορίες -60 κιλών και -66 κιλών στους άνδρες και -48 κιλών, -52 κιλών και -57 κιλών στις γυναίκες.

Αγωνιστικό Πρόγραμμα (Ώρες Κύπρου)

Στίβος (Scotstoun Stadium)

12:30 Μήκος Γυναικών – Προκριματικός (Group A) Φίλιππα Φωτοπούλου

23:46 200μ. Γυναικών – Τελικός Ολίβια Φωτοπούλου (εφόσον προκριθεί)

Τζούντο (Scottish Event Campus (SEC))

13:36 -66Kg (R16) Πέτρος Χριστοδουλίδης – Simon Zulu (Ζάμπια)

13:48 -66Kg (R16) Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι – Στίβεν Ράμπετ (Τζέρσεϊ)

14:42 -52Kg (Προημιτελικός) Σοφία Ασβεστά – Νικήτρια Marie Celine Baba Matia (Καμερούν) / Cinthya Badru (Μοζαμβίκη)

Ζωντανές Τηλεοπτικές Μεταδόσεις ΡΙΚ 2 / ΡΙΚ HD

Το ΡΙΚ μεταδίδει ζωντανά τους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, με συνολική κάλυψη που θα ξεπεράσει τις 60 ώρες. Τα αγωνίσματα στα οποία συμμετέχουν Κύπριοι αθλητές και δεν περιλαμβάνονται στο ζωντανό πρόγραμμα καλύπτονται από συνεργείο του ΡΙΚ που βρίσκεται στη Γλασκώβη, με τα σχετικά ρεπορτάζ να μεταδίδονται στις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού. Για την Παρασκευή 31 Ιουλίου οι ζωντανές μεταδόσεις περιλαμβάνουν τις εξής ώρες και μεταδόσεις :

13:00 – 16:00 Τζούντο – Προκριματικοί Κυπρίων

18:00 – 20:45 Τζούντο – Τελικοί (εφόσον υπάρχει κυπριακή συμμετοχή)

20:30 – 00:00 Στίβος

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες για τη συνεργασία στις Ομοσπονδίες Στίβου και Τζούντο, όπως επίσης και προς την ALLWYN (Diamond Partner), την EUROBANK και LOGICOM (Platinum Partner), την PETROLINA (Gold Partner), και τις MEDOCHEMIE, ALLIANZ και ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ (Silver Partners) για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

Του Ηλία Πράτσου – Απεσταλμένος ΚΟΕ