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Έσβησε το όνειρο νωρίς - Η τρίτη φαρμακερή και η… ωμή πραγματικότητα

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Έσβησε το όνειρο νωρίς - Η τρίτη φαρμακερή και η… ωμή πραγματικότητα

Η ομάδα της πρωτεύουσας καλείται από αύριο να δει πως θα κερδίσει ξανά τον κόσμο της

Ο αποκλεισμός της Ομόνοιας από τον 2ο προκριματικό του Champions League ήταν η απότομη προσγείωση. Από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος προ διμήνου, βρέθηκε εκτός του μεγάλου στόχου της, που ήταν η πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, για πρώτη φορά στην ιστορία της! Ήταν η τρίτη απόπειρα με τον Μπεργκ στο τιμόνι, η οποία όπως αποδείχθηκε (κι αυτή)… φαρμακερή.

Είναι η πρώτη αποτυχία του «τριφυλλιού» η οποία έρχεται με το… καλημέρα της νέας περιόδου. Ο κόσμος της Ομόνοιας είχε αρχίσει να ανησυχεί από τις αποχωρήσεις των βασικών και ποιοτικών ποδοσφαιριστών (Μασούρας, Σεμέδο, Μαέ). Ο αποκλεισμός δε από μια ομάδα που δεν αποτελούσε μεγαθήριο, πύκνωσε τα γκρίζα σύννεφα πολύ γρήγορα. Μπορεί το πάθος των παικτών στο δεύτερο μέρος αλλά και στην παράταση να κέρδισε το χειροκρότημα, αυτό όμως δεν αναιρεί την μη αποτελεσματικότητα και τις αποβολές που στοίχησαν.

Το «τριφύλλι» περνά ήδη δύσκολες ώρες και ο Μπεργκ καλείται να μαζέψει τα… κομμάτια της ομάδας και να δει την επόμενη μέρα. Η… ωμή πραγματικότητα λέει πως το ρόστερ της Ομόνοιας φανέρωσε αδυναμίες οι οποίες σε επίπεδο Champions League, δεν συγχωρούνται. Το ευτύχημα βέβαια είναι πως υπάρχει χρόνος για διορθωτικές κινήσεις καθώς οι στόχοι για την παρουσία σε ευρωπαϊκή Leage Phase αλλά και πορεία πρωταθλητισμού, είναι αδιαμφησβήτητοι.

Η ομάδα της πρωτεύουσας καλείται από αύριο να δει πως θα κερδίσει ξανά τον κόσμο της. Το γεγονός πως έκανε φτερά τόσο νωρίς το όνειρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης πλήγωσε τον εγωισμό και το πρεστίζ ολόκληρου του οικοδομήματος.

Οι δύο γρήγορες αποβολές (Νεγκό και Κακουλλή) αποτελούν ως ένα σημείο δικαιολογία, όμως δεν πρέπει να θεωρηθούν οι αιτίες του αποκλεισμού. Η Ομόνοια έχει μπόλικη δουλειά να κάνει τόσο αγωνιστικά όσο και μεταγραφικά.

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