Ώρα να την... τελειώσει!

Το γκολ του Παναγιώτη Αντρέου στο πρώτο παιχνίδι, δίνει μαξιλαράκι ασφαλείας στους πράσινους, όχι όμως το εισιτήριο για τη συνέχεια. Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ πήγε να... τελειώσει τη δουλειά και μαζί τις όποιες ελπίδες για ανατροπή των γηπεδούχων.

Στο παιχνίδι που διεξήχθη στο ΓΣΠ, η ομάδα της πρωτεύουσας έδειξε πως δεν έχει να φοβηθεί το παραμικρό. Πρόκειται ναι για ομάδα με κάποιες αρετές, οι οποίες όμως δεν ήταν αρκετές για να παραβιάσουν την εστία του Φαμπιάνο. Η Ομόνοια ήταν κυρίαρχη, δεν την κυρίευσε το άγχος όταν έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές κι αυτό έδωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πίστη για πρόκριση. Σήμερα το απόγευμα, είναι σίγουρο πως θα δεχθεί μεγαλύτερη πίεση. Η Καϊράτ ανακοίνωσε ήδη sold out κι έτσι το γήπεδο θα είναι γεμάτο, όμως η Ομόνοια βλέπει πως θα κάνει το δικό της παιχνίδι, χωρίς να την αποπροσανατολίζει ο αντίπαλος.

Ο Νορβηγός τεχνικός γνωρίζει πως σε μεγάλο βαθμό η έκβαση του αγώνα θα εξαρτηθεί από τους δικούς του ποδοσφαιριστές. Αν παρουσιαστούν όπως στο ΓΣΠ και με ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά ευστοχίας, τότε οι πιθανότητες πρόκρισης θα αυξηθούν κατακόρυφα. Εξάλλου, οι πράσινοι δεν θα παραταχθούν με στόχο να αμυνθούν. Ο Μπεργκ θέλει να δει ξανά την ομάδα του να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και την αμυντική σταθερότητα, που θα περιορίσει τα όποια ατού των αντιπάλων.

«Περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι αλλά είμαστε μία καλή ομάδα»

Ο Χένινγκ Μπεργκ παραχώρησε χθες την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε στη ρεβάνς. Ανέφερε πως ο Οντουμπάντζο είναι έτοιμος, ωστόσο όταν ρωτήθηκε αν θα πάρει θέση ή αν θα διατηρηθεί ο Σίμιτς, απάντησε με... ντρίμπλα τύπου «θα δούμε». Απ' εκεί και πέρα, έδειξε εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές του.

«Το πρώτο ήταν ένα σκληρό παιχνίδι και δύσκολο με διαφορετικό χαρακτήρα λόγω της κόκκινης κάρτας. Ήμασταν ικανοί στο να έχουμε καλή απόδοση και να πάρουμε τη νίκη. Αυτός μας ικανοποιεί. Ήμασταν έτοιμοι και για το πρώτο παιχνίδι, ήμασταν και άτυχοι. Στο έντεκα εναντίον έντεκα κάναμε αρκετά καλά πράγματα. Όταν μείναμε με δέκα ήταν δύσκολο κόντρα σε μια καλή και έμπειρη ομάδα. Κάναμε όμως καλά πράγματα και με δέκα παίκτες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε αυτούς τους αγώνες γιατί αντιμετωπίζουμε ομάδες υψηλού επιπέδου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Απ' εκεί και πέρα, κράτησε -όπως πάντα- κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά στις εναπομείνασες προσθήκες. «Δεν ξέρω αν θα έχουμε μεταγραφή στο επόμενο διάστημα... έχουμε ήδη πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι εύκολο να βρούμε παίκτες που να μπορούν να βελτιώσουν την ομάδα περισσότερο. Το παράθυρο παραμένει ανοιχτό και το παρακολουθούμε», απάντησε.

Ταξίδεψε, ανεβαίνει και... βλέπουμε

Ο Ντιονί είναι το μοναδικό μεταγραφικό απόκτημα της Ομόνοιας που δεν έχει συστηθεί στον κόσμο της. Ο Γάλλος επιθετικός δεν είναι ακόμη στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο, ωστόσο ανεβάζει καθημερινά την απόδοσή του στις προπονήσεις. Μάλιστα όχι μόνο εγγράφηκε στη λίστα, ταξίδεψε για το Καζακστάν όπου ενδέχεται να πάρει τα πρώτα του λεπτά. Φυσικά όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη του αγώνα. Ο Μπεργκ θα αξιολογήσει την κατάστασή του και θα πράξει ανάλογα. Πάντως, ο χρόνος δουλεύει υπέρ του Ντιονί. Υπενθυμίζουμε πως μοναδικός απόντας της απογευματινής αναμέτρησης είναι ο τιμωρημένος Νεγκό.

Ματιές και στη Ρουμανία

Στις 20:30 είναι ορισμένη η ρεβάνς ανάμεσα σε Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) και Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία), ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει η αντίπαλος της Ομόνοιας στον 3ο προκριματικό, αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Καϊράτ. Στο πρώτο παιχνίδι η ομάδα της Βουλγαρίας επικράτησε 1-0.