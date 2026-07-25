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Η Άρσεναλ εξετάζει σοβαρά κίνηση για τον Βινίσιους!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Άρσεναλ εξετάζει σοβαρά κίνηση για τον Βινίσιους!

Aν δεν ανανεώσει με τη Ρεάλ

Η Άρσεναλ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βινίσιους Ζούνιορ, σε περίπτωση που ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 26χρονος διεθνής βρίσκεται ψηλά στη λίστα των «κανονιέρηδων» για την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής. Προς το παρόν, πάντως, το ενδιαφέρον βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα εξελιχθεί σε επίσημη κίνηση.

Μάλιστα, δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη επαφές μεταξύ των δύο συλλόγων, ωστόσο η προοπτική απόκτησης του Βινίσιους έχει τη σύμφωνη γνώμη όλων των ανθρώπων της Άρσεναλ.

Ο Βραζιλιάνος άσος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έπειτα από οκτώ σεζόν στον σύλλογο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωσή του. Από την πλευρά τους, οι «μερέγχες» δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση να τον χάσουν ως ελεύθερο το επόμενο καλοκαίρι, καθώς πέρα από την αγωνιστική του αξία, θα έπρεπε να του καταβάλουν και σημαντικό μπόνους παραμονής.

Ο Βινίσιους πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του φετινού καλοκαιριού, αγωνιζόμενος και στα πέντε παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης και σημειώνοντας τέσσερα γκολ, πριν η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι αποκλειστεί στη φάση των «16» από τη Νορβηγία.

Συνολικά, τη σεζόν 2025/26 ο Βινίσιους κατέγραψε 22 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, σε μια χρονιά όπου η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε δεύτερη διαδοχική σεζόν χωρίς τίτλο, τερματίζοντας δεύτερη στη La Liga, οκτώ βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα.

Ο Βινίσιους μετακόμισε στη Μαδρίτη το 2018 από τη Φλαμένγκο και έκτοτε έχει φορέσει 375 φορές τη φανέλα της Ρεάλ, με απολογισμό 128 γκολ και 100 ασίστ.

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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