Μια ανάσα από τον ΑΠΟΕΛ ο Σιώπης

Σε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η ολοκλήρωση του μεταγραφικού σχεδιασμού στον ΑΠΟΕΛ.

Η ομάδα της πρωτεύουσας κλείνει τη μια εκκρεμότητα μετά την άλλη, ενώ άλλη μια είναι προ των πυλών. Σύμφωνα με τον Ελλαδίτη δημοσιογράφο Δημήτρη Μανάκο, ο Μανώλης Σιώπης οδεύει προς Αρχάγγελο, καθώς οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα.

Πρόκειται για εξέλιξη η οποία έγινε γνωστή προ ημερών, όμως τώρα φαίνεται πως το... νερό μπήκε στ' αυλάκι. Ο Σιώπης διαθέτει εμπειρίες που είναι ικανές να βοηθήσουν τον ΑΠΟΕΛ στην προσπάθεια για πρωταγωνιστική πορεία.