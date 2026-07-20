Η προκλήρωση της Ομόνοια στο Europa League
ΓΗΠΕΔΟ
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Έγινε η προκλήρωση της Ομόνοιας σε περίπτωση που αποκλειστεί από την Καϊράτ
Θυμίζουμε πως αν οι πράσινοι αποκλείστούν από τους Καζάκους, θα συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
🚨💥Η προκλήρωση της ομάδας μας, για την κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου του UEL (σε περίπτωση αποκλεισμού από την Καϊράτ).— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) July 20, 2026
▪️Η πιθανή αντίπαλος μας θα προκύψει μέσα από τους χαμένους των ζευγαριών που φαίνονται πιο κάτω με άσπρο χρώμα. pic.twitter.com/YgN98wePOT