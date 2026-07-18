Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Φαν Ντρόνγκελεν - Την Κυριακή τα ιατρικά και οι υπογραφές

Ο Παναθηναϊκός έφτασε από χτες σε οριστική συμφωνία με την Σαμσουνσπόρ για την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, για ένα ποσό που προσεγγίζει τα 6 εκατ. ευρώ και είναι πιο χαμηλά από τις αρχικές απαιτήσεις της τουρκικής ομάδας.

Εδώ και λίγη ώρα λοιπόν, ο Ολλανδός στόπερ προσγειώθηκε στην χώρα μας και είναι έτοιμος να ολοκληρώσει και το τυπικό κομμάτι της μεταγραφής του, αφού αύριο στις 09:00 θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ».

Το μεσημέρι θα ακολουθήσουν τα απαραίτητα εργομετρικά τεστ, στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, ενώ στην συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο με το «Τριφύλλι».

sdna.gr