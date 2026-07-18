Ακυρώθηκε η τελευταία προπόνηση της Ισπανίας πριν τον τελικό!

Απρόοπτο με την τελευταία προπόνηση της εθνικής Ισπανίας, πριν από τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ (19/7, 22:00)!

Η ομάδα του Ντε λα Φουέντε ήταν προγραμματισμένο να προπονηθεί το πρωί του Σαββάτου 18/7, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό, λόγω της έντονης κακοκαιρίας και των σφοδρών καταιγίδων που πλήττουν την ευρύτερη περιοχή του Νιου Τζέρσεϊ.

Έτσι, τέθηκαν σε ισχύ τα αυστηρά πρωτόκολλα που υπάρχουν στις ΗΠΑ για τέτοιες περιπτώσεις, με τους ποδοσφαιριστές της «ρόχα» να παραμένουν για πολλή ώρα σε αναμονή, πριν αποφασιστεί η οριστική ακύρωση της προπόνησης.

«Η προπόνηση της Εθνικής Ισπανίας στις εγκαταστάσεις του Melanie Lane Training Ground στο Νιου Τζέρσεϊ ανεστάλη, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Ασφαλείας για Καταιγίδες που ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ποδοσφαιριστές πραγματοποιούν πρόγραμμα ενεργοποίησης στις κλειστές εγκαταστάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, με την ομάδα τελικά να περιορίζεται σε δουλειά γυμναστηρίου.

sport-fm.gr