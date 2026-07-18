Κέρδισε την Λέγκια από την άσπρη βούλα ο Άρης

Η ομάδα του Αρτσιόμ Ράτζκοφ επικράτησε με 2-0 της Λέγκια στο πρώτο φιλικό επί πολωνικού εδάφους.

Και τα δύο γκολ ήρθαν από εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι των Χαραλάμπους (40΄) και Νίκολιτς (90+5΄).

Η αρχική εντεκάδα του Άρη:

Ζάντρο, Γιαγκό, Μάτισικ, Ολέλε, Κορέια, Σαρφό, Χάμπος, Παζέ, Γκάουσταντ, Εφαγκέ, Ελ Αλάτσι.

Η ενημέρωση από πλευράς Άρη:

Θετικό ήταν το πρόσημο για τον Άρη στο πρώτο φιλικό στην Πολωνία κόντρα στην Λέγκια Βαρσοβίας της οποίας επικράτησε με 2-0 με ισάριθμα πέναλτι στο πρώτο και δεύτερο ημίχρονο. Ο Αρτσιόμ Ράτσκοφ είδε αρκετά θετικά στοιχεία στο παιχνίδι της ομάδας του κυρίως στο Α΄ ημίχρονο και η συνολική εικόνα της ομάδας ήταν ικανοποιητική λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική στιγμή και το βαθμό ετοιμότητας της ομάδας μας.

Στο πρώτο μέρος ο Άρης έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα, είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας και πέραν του γκολ του Χαραλάμπους στο 41’ με πέναλτι που κέρδισε ο Παζέ, είχε άλλες 2-3 τελικές προσπάθειες από καλή θέση στο ύψος της περιοχής. Ταυτόχρονα, ανασταλτικά δεν επέτρεψε στη Λέγκια να δημιουργήσει καμία επικίνδυνη κατάσταση στην εστία του Ζάντρο.

Η ομάδα μας ξεκίνησε την αναμέτρηση με τον Ζάντρο στο τέρμα, τον Γιαγκό στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Κορρέϊα αριστερά. Στο κέντρο της άμυνας αγωνίστηκαν οι Μάτισικ και Λέλε. Μπροστά τους σε ρόλο καθαρού ανασταλτικού μέσου ήταν ο Σαρφό, ενώ μπροστά του βρίσκονταν οι Χαραλάμπους και Παζέ. Στην τριάδα της επίθεσης ξεκίνησαν οι Γκάουσταντ δεξιά, Ελ Αλάτσι αριστερά και στο κέντρο της επίθεσης ο Εφαγκέ.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Αρτσιόμ Ράτσκοφ πραγματοποίησε 9 αλλαγές κρατώντας στο παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο μόνο τους Ζάντρο και Λέλε. Ταυτόχρονα άλλαξε και το πλάνο επιλέγοντας τριάδα στην άμυνα με τους Α. Δημητρίου, Λέλε και Λουκουμπάρ, ενώ οι Νεοκλέους και Οφσιάνικοφ είχαν την ευθύνη όλης της γραμμής δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Ακάμπα, Γκαλιάτα και Νίκολιτς και στην επίθεση οι Θεοδοσίου και Πουρίκκος. Με τις πολλές αλλαγές η ομάδα έχασε λίγο τη συνοχή της επιτρέποντας στους Πολωνούς να κερδίσουν μέτρα και να καταγράψουν κάποιες ευκαιρίες, αλλά όταν ο Άρης έβγαινε μπροστά κατάφερνε να δημιουργεί προϋποθέσεις, όπως αυτήν στην καθυστερήσεις με τον Οφσιάνικοφ που κέρδισε το πέναλτι το οποίο αξιοποίησε ο Νίκολιτς διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Στο 78’ο Πισιήας αντικατέστησε τον Ζάντρο και στο 80’ο Χατζηγιάννης τον Θεοδοσίου που τραυματίστηκε. Στο 85΄ πέρασαν ως αλλαγή αντί των Ακάμπα και Πουρίκκου οι Τριμιντής και Κασσιανίδης.

Την Κυριακή δόθηκε ρεπό στους ποδοσφαιριστές για ξεκούραση και αποκατάσταση.