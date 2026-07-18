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Σλάβκο Βίντσιτς: Εμπειρία αλλά και αντιπαραθέσεις, όπως και σύλληψη για τον διαιτητή του τελικού

ΓΗΠΕΔΟ

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Σλάβκο Βίντσιτς: Εμπειρία αλλά και αντιπαραθέσεις, όπως και σύλληψη για τον διαιτητή του τελικού

Στα 46 χρόνια του, ο Σλάβκο Βίντσιτς θα ζήσει το όνειρό του, καθώς ορίστηκε διαιτητής για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας, αυτή την Κυριακή (19/7, 22:00).

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας Σλοβένος αναλαμβάνει μια τέτοια ευθύνη, αλλά ο Βίντσιτς έχει εντυπωσιακά διαπιστευτήρια, έχοντας ήδη διαιτητεύσει σε μεγάλες διοργανώσεις: Παγκόσμιο Κύπελλο (2022, 2026), Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (2021, 2024), ακόμη και τους τελικούς του Champions League (2024) και του Europa League (2022).

Πριν από τη διοργάνωση του 2026, ο Βίντσιτς συμμετείχε στο πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ το 2022. Ορισμένος για δύο αγώνες της φάσης των ομίλων, διαιτήτευσε, μεταξύ άλλων, τον εναρκτήριο αγώνα της Αργεντινής εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Εκείνο το βράδυ, η «Αλμπισελέστε» υπέστη μια απροσδόκητη ήττα (1-2) και ο διαιτητής έδωσε έξι κίτρινες κάρτες, όλες υπέρ των Σαουδαράβων.

Αυτή τη σεζόν, ο Σλοβένος διαιτήτευσε στο Champions League για δέκατη συνεχόμενη χρονιά. Διηύθυνε, μεταξύ άλλων, τον επαναληπτικό αγώνα των προημιτελικών μεταξύ Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης (4-3), όπου «διακρίθηκε» αποβάλλοντας τον Εντουάρντο Καμαβινγκά με δεύτερη κίτρινη κάρτα σε μόλις οκτώ λεπτά για... χάσιμο χρόνου. Μια απόφαση που πυροδότησε διαμάχη στην Ισπανία.

Ο Σλοβένος διαιτητής έχει βρεθεί κι άλλες φορές στο επίκεντρο της διαμάχης για αμφισβητούμενες αποφάσεις, κυρίως κατά τη διάρκεια ενός αγώνα Champions League μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ίντερ (0-1) την περίοδο 2022-2023. Εξοργισμένη για ένα ακυρωθέν γκολ του Πέδρι κι ένα μη καταλογισμένο πέναλτι, η διοίκηση του καταλανικού συλλόγου σκέφτηκε ακόμη και να υποβάλει καταγγελία εναντίον του διαιτητή και των βοηθών του στην UEFA.

Τον Μάιο του 2020, η βοσνιακή αστυνομία διεξήγαγε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, με την ονομασία «Cristal», για την εξάρθρωση ενός εγκληματικού δικτύου που ήταν ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση όπλων και πορνεία.

Κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης σε ένα σαλέ κοντά στην Μπιέλινα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, εν μέσω της πανδημίας Covid-19, οι αρχές επιβολής του νόμου συνέλαβαν τριάντα πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων των Σλάβκο Βίντσιτς και Τιάνα Άιφον, μιας Σέρβας σταρ που κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε κύκλωμα πορνείας. Ο διαιτητής, αρχικά κρατούμενος και ανακριθείς ως μάρτυρας, τελικά αθωώθηκε.

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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