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Η πρόγνωση του καιρού για τον τελικό του Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η πρόγνωση του καιρού για τον τελικό του Μουντιάλ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα καθαρίσουν την ατμόσφαιρα πριν τον τελικό Αργεντινή–Ισπανία, με τον καιρό να βελτιώνεται την Κυριακή και τη σέντρα να γίνεται στους 28°C και καθαρό ουρανό.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 εξελίχθηκε στο πιο ζεστό που έχει διεξαχθεί ποτέ στη Βόρεια Αμερική μετά το 1994, με μεγάλο μέρος των 104 αγώνων να παίζεται σε θερμοκρασίες άνω των 32°C. Η ζέστη, η υγρασία και οι συχνές καταιγίδες έχουν επηρεάσει τόσο τις συνθήκες διεξαγωγής όσο και τη συνολική οργάνωση της διοργάνωσης, ενώ το πρωτόκολλο για τις καταιγίδες έχει ήδη οδηγήσει σε καθυστερήσεις -όπως το ματς Γαλλία-Ιράκ που διακόπηκε για πάνω από δύο ώρες.

Για τον μεγάλο τελικό Αργεντινή-Ισπανία στο MetLife Stadium (Νιου Τζέρσεϊ), ο μετεωρολόγος Άαρον Μεντκόφσκι προβλέπει ένα ιδιαίτερα ενεργό καιρικό σκηνικό το Σάββατο, με προειδοποίηση για την ποιότητα του αέρα και για πλημμύρες.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα για χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και ακόμη και μεμονωμένους ανεμοστρόβιλους. Η έντονη βροχόπτωση θα οδηγήσει σε αυτό που ονομάζεται «βρόμικη βροχή» -όχι επειδή είναι πραγματικά βρόμικη, αλλά επειδή οι σταγόνες καθώς πέφτουν «συλλέγουν» τα σωματίδια καπνού από την ατμόσφαιρα λόγω των πυρκαγιών. Όταν η βροχή στεγνώνει, αφήνει πίσω καφέ ή γκρι κηλίδες σε αυτοκίνητα, παράθυρα και επιφάνειες.

Αυτό το φαινόμενο, γνωστό ως wet deposition, βοηθά σημαντικά στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας. Η συνεχής και δυνατή βροχή του Σαββάτου αναμένεται να «ξεπλύνει» τον ουρανό πολύ πιο αποτελεσματικά από μια σύντομη μπόρα.

Την Κυριακή, οι βροχές θα εξασθενήσουν το πρωί και ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά. Για τη σέντρα του τελικού στις 3 μ.μ. (τοπική ώρα), η θερμοκρασία θα βρίσκεται περίπου στους 28°C, με καθαρό ουρανό και απαλλαγμένη από καπνό ατμόσφαιρα -ιδανικές συνθήκες για τον τελευταίο και μεγαλύτερο αγώνα της διοργάνωσης.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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