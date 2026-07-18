Ο «βασιλιάς» των τελικών, Λιονέλ Μέσι θέλει ακόμα ένα Μουντιάλ και κάνει τα... πάντα για αυτό

Ο Λιονέλ Μέσι αστειεύτηκε λέγοντας πως έχει «τερματίσει το ποδόσφαιρο» και για πολλούς μπορεί να λέει την αλήθεια, όμως αυτό δεν μπορεί να τον καθιστά αδιάφορο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 το βράδυ της Κυριακής (19/07, 22:00), μιας και ο ίδιος θέλει να διευρύνει το σερί του με την Αργεντινή, χαρίζοντας ακόμα ένα Μουντιάλ στην πατρίδα του.

Αναλυτικότερα, ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» έχει αγωνιστεί σε 43 τελικούς στην καριέρα του, βρισκόμενος στην νικήτρια ομάδα σε 30 από αυτούς. Οι οκτώ είναι με την Αργεντινή, έχοντας κερδίσει τέσσερις όλους την τελευταία πενταετία, το 2021 το Copa America και το Finalissima, το 2022 το Μουντιάλ και ακόμα ένα Copa America το 2024.

Αντιθέτως, ο Μέσι βρέθηκε στους ηττημένους στους πρώτους τέσσερις τελικούς του με την πατρίδα του, το 2007, το 2014, το 2015 και το 2016 , αν προσθέσουμε και αυτούς με την Μπαρτσελόνα θα φτάσουμε στους 43 τελικούς και στις 30 νίκες δηλαδή 69% ποσοστό επιτυχίας.

Οι προλήψεις του Μέσι και το τυχερό ξενοδοχείο

Lionel Messi had lost 𝙖𝙡𝙡 four of his first major international finals with Argentina 🇦🇷❌



He’s since won four in a row… and has the chance to make it five tomorrow 😳🏆 pic.twitter.com/jjm1lTmI9i — LiveScore (@livescore) July 18, 2026

Ο Λιονέλ Μέσι είναι ένας ποδοσφαιριστής που... αγαπάει τις προλήψεις και τα γούρια, με τον αρχηγό της Αργεντινής να το δείχνει και σε αυτό το τουρνουά, όπως και το 2022. Αρχικά, ο 39χρονος επέλεξε η αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του να μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με αυτό που έμενε κατά την διάρκεια του Copa America το 2024.

Οι προλήψεις των Αργεντινών φτάνουν ακόμη πιο μακριά. Η κατανομή των δωματίων είναι ακριβώς η ίδια με την προηγούμενη διοργάνωση, οι συγκάτοικοι δεν έχουν αλλάξει, ενώ κάθε ποδοσφαιριστής διαμένει ακόμη και στο ίδιο δωμάτιο με τον ίδιο αριθμό.

Τα στατιστικά του στους τελικούς που... τρομάζουν

Messi will become just the second player in HISTORY (after Cafu) to play in three World Cup Finals 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/WZayaRbLSP — Prime Video Sport UK (@primevideosport) July 17, 2026

Σε όλους τους τελικούς που έχει αγωνιστεί, ο Λιονέλ Μέσι μετρά συνολικά 35 γκολ και 17 ασίστ, αριθμοί που επιβεβαιώνουν το εκπληκτικό ρεκόρ του σε παιχνίδια που κρίνουν τίτλους, θυμίζουμε πως το 2022 σκόραρε δύο φορές απέναντι στην Γαλλία στον τελικό του Μουντιάλ.

Mάλιστα, απέναντι στην Ισπανία θα γίνει ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της διοργάνωσης που αγωνίζεται σε τρεις τελικούς μετά τον Καφού, ο οποίος έπαιξε το 1994, το 1998 και το 2002 κατακτώντας δύο εκ των τριών τροπαίων.

athletiko.gr