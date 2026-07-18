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Ο «βασιλιάς» των τελικών, Λιονέλ Μέσι θέλει ακόμα ένα Μουντιάλ και κάνει τα... πάντα για αυτό

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο «βασιλιάς» των τελικών, Λιονέλ Μέσι θέλει ακόμα ένα Μουντιάλ και κάνει τα... πάντα για αυτό

Ο Λιονέλ Μέσι θα αγωνιστεί στον 44ο τελικό της καριέρας του, παρατάσσοντας όλα του τα γούρια για να πετύχει σε αυτόν.

Ο Λιονέλ Μέσι αστειεύτηκε λέγοντας πως έχει «τερματίσει το ποδόσφαιρο» και για πολλούς μπορεί να λέει την αλήθεια, όμως αυτό δεν μπορεί να τον καθιστά αδιάφορο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 το βράδυ της Κυριακής (19/07, 22:00), μιας και ο ίδιος θέλει να διευρύνει το σερί του με την Αργεντινή, χαρίζοντας ακόμα ένα Μουντιάλ στην πατρίδα του.

Αναλυτικότερα, ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» έχει αγωνιστεί σε 43 τελικούς στην καριέρα του, βρισκόμενος στην νικήτρια ομάδα σε 30 από αυτούς. Οι οκτώ είναι με την Αργεντινή, έχοντας κερδίσει τέσσερις όλους την τελευταία πενταετία, το 2021 το Copa America και το Finalissima, το 2022 το Μουντιάλ και ακόμα ένα Copa America το 2024.

Αντιθέτως, ο Μέσι βρέθηκε στους ηττημένους στους πρώτους τέσσερις τελικούς του με την πατρίδα του, το 2007, το 2014, το 2015 και το 2016 , αν προσθέσουμε και αυτούς με την Μπαρτσελόνα θα φτάσουμε στους 43 τελικούς και στις 30 νίκες δηλαδή 69% ποσοστό επιτυχίας.

Οι προλήψεις του Μέσι και το τυχερό ξενοδοχείο

Ο Λιονέλ Μέσι είναι ένας ποδοσφαιριστής που... αγαπάει τις προλήψεις και τα γούρια, με τον αρχηγό της Αργεντινής να το δείχνει και σε αυτό το τουρνουά, όπως και το 2022. Αρχικά, ο 39χρονος επέλεξε η αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του να μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με αυτό που έμενε κατά την διάρκεια του Copa America το 2024.

Οι προλήψεις των Αργεντινών φτάνουν ακόμη πιο μακριά. Η κατανομή των δωματίων είναι ακριβώς η ίδια με την προηγούμενη διοργάνωση, οι συγκάτοικοι δεν έχουν αλλάξει, ενώ κάθε ποδοσφαιριστής διαμένει ακόμη και στο ίδιο δωμάτιο με τον ίδιο αριθμό.

Τα στατιστικά του στους τελικούς που... τρομάζουν

Σε όλους τους τελικούς που έχει αγωνιστεί, ο Λιονέλ Μέσι μετρά συνολικά 35 γκολ και 17 ασίστ, αριθμοί που επιβεβαιώνουν το εκπληκτικό ρεκόρ του σε παιχνίδια που κρίνουν τίτλους, θυμίζουμε πως το 2022 σκόραρε δύο φορές απέναντι στην Γαλλία στον τελικό του Μουντιάλ.

Mάλιστα, απέναντι στην Ισπανία θα γίνει ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της διοργάνωσης που αγωνίζεται σε τρεις τελικούς μετά τον Καφού, ο οποίος έπαιξε το 1994, το 1998 και το 2002 κατακτώντας δύο εκ των τριών τροπαίων.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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