Τελικός Μουντιάλ 2026: Η FIFA πουλάει το γρασίδι από το γήπεδο και βγάζει εκατομμύρια!

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις Ισπανία και Αργεντινή να διασταυρώνουν τα ξίφη τους το βράδυ της Κυριακής (19/7) με φόντο την κορυφή του κόσμου. Η σπουδαία αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «MetLife Stadium» της Νέας Υόρκης, με τον αγωνιστικό του χώρο να φιλοξενεί το σπουδαιότερο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Με αυτό ως δεδομένο, η FIFA εμπνεύστηκε έναν ακόμα τρόπο για να γεμίσει τα ταμεία της με ανορθόδοξο τρόπο και αποφάσισε να πουλήσει το γρασίδι μετά το τέλος του αγώνα! Συγκεκριμένα η Παγκόσμια Συνομοσπονδία έχει θέσει προς πώληση στην ιστοσελίδα της μικρά κομμάτια του αγωνιστικού χώρου, τα οποία κοστίζουν 450 δολάρια το καθένα!

Τα συλλεκτικά κομμάτια μάλιστα διανέμονται σε τρεις ακριβότερες εκδόσεις, με τιμή 900, 1.200 και 3.000 δολάρια αντίστοιχα. Καθεμιά από τις τέσσερις εκδόσεις θα κυκλοφορήσει σε 2.026 τεμάχια, όπερ σημαίνει πως σε περίπτωση sold out τα έσοδα της FIFA θα ξεπεράσουν τα 11 εκατομμύρια δολάρια! Οι ενέργειές της πάντως έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στο γραφείο της κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ, το οποίο υπολογίζεται πως είχε ξοδέψει 13 εκατομμύρια δολάρια για να ικανοποιήσει τη FIFA σχετικά με την κατάσταση των υποδομών του γηπέδου.

«Όπως έχει δηλώσει και η Κυβερνήτης, η Πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ κατέβαλε πολλά εκατομμύρια δολάρια για το συνολικό κόστος της εγκατάστασης του αγωνιστικού χλοοτάπητα στο στάδιο MetLife. Επομένως, οι φορολογούμενοι του Νιου Τζέρσεϊ δικαιούνται να έχουν μερίδιο από οποιαδήποτε έσοδα προκύψουν» δήλωσε εκπρόσωπος της κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ στο «Athletic». Την ίδια ώρα ο βουλευτής της Πολιτειακής Συνέλευσης του Νιου Τζέρσεϊ, Μάικ Ινγκαναμόρτ επιτέθηκε ευθέως στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία.

«Η FIFA πρέπει να πάρει τα χέρια της από το γήπεδό μας — κυριολεκτικά», δήλωσε ο βουλευτής της Πολιτειακής Συνέλευσης, Μάικ Ινγκαναμόρτ. «Οι φορολογούμενοι του Νιου Τζέρσεϊ χρηματοδότησαν με 13 εκατομμύρια δολάρια τις αναβαθμίσεις στο στάδιο MetLife, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του τεχνητού χλοοτάπητα με φυσικό γρασίδι. Επιπλέον, η Αρχή Αθλητισμού και Εκθέσεων του Νιου Τζέρσεϊ διατηρεί τη μίσθωση της γης στην οποία βρίσκεται το στάδιο. Πρόκειται για κρατική περιουσία. Η FIFA δεν μπορεί απλώς να πουλήσει τον αγωνιστικό χλοοτάπητα χωρίς τη σχετική άδεια.

Αυτό που συμβαίνει δεν αποτελεί μόνο μια εξαιρετικά κακή συμφωνία για τους φορολογουμένους του Νιου Τζέρσεϊ — είναι και παράνομο. Η κυβέρνηση της Σέριλ πρέπει να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο νομικό μέσο για να εμποδίσει τη FIFA να πουλήσει τον χλοοτάπητα, ακόμη και ζητώντας την ασφαλιστικών μέτρων.

Πρόκειται για φυσικό γρασίδι που καλλιεργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πληρώθηκε από τους φορολογουμένους του Νιου Τζέρσεϊ και τοποθετήθηκε σε κρατικό αθλητικό συγκρότημα. Η πώλησή του οφείλει να ακολουθήσει όλους τους κανόνες και τις νόμιμες διαδικασίες που διέπουν τη διάθεση πλεονάζουσας κρατικής περιουσίας. Και τα όποια οφέλη πρέπει να επιστρέψουν στους φορολογουμένους του Νιου Τζέρσεϊ — όχι στη FIFA ούτε σε μια οργανωτική επιτροπή που μοιράζει τους πόρους μεταξύ Νιου Τζέρσεϊ και Νέας Υόρκης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA χρηματοδοτήθηκε από τους φορολογουμένους του Νιου Τζέρσεϊ και, παρ' όλα αυτά, η FIFA τούς αντιμετώπισε με πλήρη περιφρόνηση. Αυτή είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ήρθε η ώρα η Πολιτεία να σταθεί απέναντί της» κατέληξε.

Gazzetta.gr