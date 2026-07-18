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Δεν... κρύφτηκε, και η θέση που «παίζεται»

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Δεν... κρύφτηκε, και η θέση που «παίζεται»

Λίγο-πολύ αυτοί αναμένεται να ξεκινήσουν τον πρώτο επίσημο αγώνα της χρονιάς, την ερχόμενη Πέμπτη

«Φωτογράφισε», σε μεγάλο βαθμό, την ενδεκάδα που προσανατολίζεται να ξεκινήσει τον πρώτο αγώνα με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ο Μάουρο Καμορανέζι, στο φιλικό της Πέμπτης με τον Απόλλωνα (0-0). Ο Ανδρέας Παρασκευά ήταν κάτω από τα γκολπόστ, οι Μιραμόν και Πηλέας στα δύο άκρα της άμυνας (δεξιά και αριστερά αντίστοιχα), ενώ ως στόπερ έπαιξαν οι Βαν Ντε Χορν και Μιλίτσεβιτς. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Λέδες, Χ. Κυριάκου και Ρέπας, στα φτερά της επίθεσης κινούνταν οι Λαγιούνι και Ιβάνοβιτς και σε θέση φορ ήταν ο Μπάγιτς.

Λίγο-πολύ αυτοί αναμένεται να ξεκινήσουν τον πρώτο επίσημο αγώνα της χρονιάς, την ερχόμενη Πέμπτη (23/7) στην «Αρένα». Περισσότερο «παίζεται» η θέση στο δεξί άκρο της άμυνας, την οποία ερίζει και ο Εκπολό (αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο). Άλλες αλλαγές στο βασικό σχήμα δύσκολα θα γίνουν, με δεδομένο ότι στην «πρόβα τζενεράλε» με τον Απόλλωνα, ο Ιταλοαργεντινός τεχνικός πραγματοποίησε στο δεύτερο μέρος μόλις έξι αλλαγές, τις δύο στις καθυστερήσεις του αγώνα. Εκτός από τον Εκπολό, αγωνίστηκαν ως αλλαγή οι Πάνκοφ, Γκουρφίνγκελ, Αμίν, Άδωνη και Ρούμπιο.

Σε ακόμα ένα φιλικό τεστ, ο 27χρονος Παρασκευά κέρδισε τις εντυπώσεις, έχοντας στο ενεργητικό του μερικές σωτήριες επεμβάσεις. Ο νεοαποκτηθείς Μούφτιτς έμεινε στον πάγκο και, όπως όλα δείχνουν την δεδομένη στιγμή, ο Κύπριος πορτιέρο έχει ισχυρό προβάδισμα για τη νευραλγική θέση του τερματοφύλακα. Στα χαφ ο Ρέπας είχε περισσότερο οργανωτικά καθήκοντα, ενώ από τα εξτρέμ ο Λαγιούνι ήταν αρκετά κινητικός, δείχνοντας πολύ καλά στοιχεία.

Σε γενικές γραμμές, η ΑΕΚ έδειξε ότι θέλει ακόμα δουλειά, παρόλο που παρουσίασε κάποια καλά στοιχεία στο παιχνίδι της. Φανέρωσε, όμως, και ορισμένες αδυναμίες, πάνω στις οποίες θα πρέπει δουλέψει η τεχνική ηγεσία τις επόμενες μέρες. Έφτιαξε φάσεις, αλλά δέχθηκε κιόλας.    

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