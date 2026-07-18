Περιμένουν τον Τζολάκη για υπογραφές στη Χαλ

Η Χαλ ακολούθησε τις Κόβεντρι και Ιπσουιτς στην Premier League και κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό της για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Οι «τίγρεις» επέστρεψαν στο καλύτερο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα του κόσμου έπειτα από εννιά χρόνια απουσίας κι ενώ ενδιάμεσα είχαν γνωρίσει άλλον έναν υποβιβασμό, παίζοντας στη League One (2020/21).

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Sky News Sports» η Χαλ την επόμενη εβδομάδα θ' ανακοινώσει δύο μεταγραφές: Τον Σουηδό εξτρέμ, Ελιοτ Στράουντ από τη Μιάλμπι αντί πέντε εκατ, ευρώ. Ο 24χρονος επιθετικός θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Στο μεταξύ το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως η Χαλ επιμένει για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη από τον Ολυμπιακό. Ηδη είναι σε επαφές με την ομάδα του Πειραιά, αλλά και με τον ατζέντη του 23χρονου διεθνή τερματοφύλακα και τον περιμένει την επόμενη εβδομάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές στο πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, ολοκληρώνοντας μια μεταγραφή κόστους άνω των 20 εκατ. ευρώ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ