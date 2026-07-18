Σκέφτεται παραμονή ο Ποτσετίνο στις ΗΠΑ μέχρι το Μουντιάλ του 2030

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο να συνεχίσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με ορίζοντα το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, το οποίο θα φιλοξενηθεί από το Μαρόκο, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Ο Αργεντινός τεχνικός βρίσκεται σε συζητήσεις με την αμερικανική ομοσπονδία για την ανανέωση της συνεργασίας τους, μετά την παρουσία των ΗΠΑ στους «16» του φετινού Μουντιάλ. Το υπάρχον συμβόλαιό του ολοκληρώνεται την Κυριακή, με τη διεξαγωγή του τελικού στο MetLife Stadium του Ιστ Ράδερφορντ στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Ποτσετίνο, μιλώντας μέσω Zoom στην ισπανική εκπομπή Cadena Cope, αποκάλυψε πως εξετάζει την πρόταση παραμονής και πως η τελική απόφαση αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. «Είμαστε σε αυτό το σημείο. Παρακολουθούμε, αναλύουμε. Έχω δεχθεί πρόταση για να συνεχίσουμε μαζί και θα δούμε. Τις επόμενες εβδομάδες θα πάρουμε μια απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην προπονητής της Τότεναμ και της Τσέλσι αναφέρθηκε επίσης στον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, τον οποίο θα παρακολουθήσει από τη Βαρκελώνη, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια αναμέτρηση «50-50».

«Ίσως η οργάνωση της Ισπανίας και το παιχνίδι κατοχής της να της επιτρέψουν να ελέγξει περισσότερο τον χώρο και τον ρυθμό του αγώνα. Όμως πιστεύω ότι η Αργεντινή διαχειρίζεται εξαιρετικά τον χρόνο μέσα στο παιχνίδι, έχει μεγάλη υπομονή και διαθέτει αυτή την αύρα που δίνει ο Μέσι», τόνισε.

Ο Ποτσετίνο στάθηκε ιδιαίτερα στην επιρροή του αρχηγού της «Αλμπισελέστε», υπογραμμίζοντας πως παρά το γεγονός ότι πλησιάζει τα 40 χρόνια, συνεχίζει να εμπνέει σεβασμό και φόβο στους αντιπάλους. «Ακόμη και σε αυτή την ηλικία, συνεχίζει να έχει και να επιβάλλει αυτό το χάρισμα, αυτόν τον σεβασμό που του έχουν οι αντίπαλοι. Και πιστεύω ότι αυτό κάνει την Αργεντινή μια ομάδα που προκαλεί δέος», κατέληξε.

AΠΕ - ΜΠΕ