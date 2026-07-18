Επική selfie με όλα τ΄ αστέρια μαζεμένα - Ο Μέσι και ο... φωτογράφος Ντουράντ!

Σε μερικές ώρες όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο MetLife Stadium, εκεί όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026, ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία.

Λίγο πριν τη σέντρα, ποδοσφαιριστές και των δυο χωρών βρέθηκαν στο Fanatics Fest.

Ωστόσο, πέρα από τον Λιονέλ Μέσι, τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ και τον Ρόδρι, στο σημείο ήταν κι άλλοι αστέρες όπως ο Κέβιν Ντουράντ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Ρίο Φέρντιναντ, ο Τομ Μπρέιντι, ο Τράβις Σκοτ και ο Κέβιν Χαρτ.

Συνομίλησαν με το κοινό και έπειτα μαζεύτηκαν όλοι οι αστέρες μαζί και φωτογραφήθηκαν, με τον Ντουράντ να είναι εκείνος που ανέλαβε να βγάλει μια ιστορική και επική selfie.

atletico.gr