Επική selfie με όλα τ΄ αστέρια μαζεμένα - Ο Μέσι και ο... φωτογράφος Ντουράντ!
ΓΗΠΕΔΟ
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Μία φωτό που θα μείνει στην ιστορία...
Σε μερικές ώρες όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο MetLife Stadium, εκεί όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026, ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία.
Λίγο πριν τη σέντρα, ποδοσφαιριστές και των δυο χωρών βρέθηκαν στο Fanatics Fest.
Ωστόσο, πέρα από τον Λιονέλ Μέσι, τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ και τον Ρόδρι, στο σημείο ήταν κι άλλοι αστέρες όπως ο Κέβιν Ντουράντ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Ρίο Φέρντιναντ, ο Τομ Μπρέιντι, ο Τράβις Σκοτ και ο Κέβιν Χαρτ.
Συνομίλησαν με το κοινό και έπειτα μαζεύτηκαν όλοι οι αστέρες μαζί και φωτογραφήθηκαν, με τον Ντουράντ να είναι εκείνος που ανέλαβε να βγάλει μια ιστορική και επική selfie.
atletico.gr
Lionel Messi, Kevin Durant, Tom Brady, Novak Djokovic, Rio Ferdinand, Kevin Hart, Travis Scott, Emiliano Martinez, Rodri and Michael Rubin pose for a selfie together at Fanatics Fest 📸— Yahoo Sports (@YahooSports) July 17, 2026
Legends ✨
(via @michaelrubin) pic.twitter.com/rr7Ok48iSx