Προβάρει τα πράσινα ο Νεγκό

Έκλεισε, ήρθε και ανακοινώνεται ο Λοΐκ Νεγκό!

Ο εκλεκτός δεξιός ακραίος αμυντικός βρίσκεται στην Κύπρο για λογαριασμό της Ομόνοιας, όπως σημειώσαμε νωρίτερα, καθώς μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει προφορική συμφωνία.

Ο Νεγκό έχει πλούσιο βιογραφικό, γνωρίζει από… πρώτο χέρι τον Χένινγκ Μπεργκ και μετά από περίπου δέκα χρόνια θα συνεργαστούν εκ νέου.

Η αυριανή (08/07) μέρα ενδέχεται να φέρει και το σχετικό φιρμάνι, αφού οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πέρασε ήδη από ιατρικά.