Πάει για... μπαμ με Σαλάχ η Τράμπζονσπορ!

Αποφασισμένη να κάνει την υπέρβαση εμφανίζεται η Τράμπζονσπορ, η οποία έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του Μοχάμεντ Σαλάχ, καταθέτοντας παράλληλα την επίσημη πρότασή της για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με το δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουτσόγλου, η τουρκική ομάδα προσφέρει στον Αιγύπτιο σούπερ σταρ συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με ετήσιες αποδοχές ύψους 17.000.000 ευρώ, σε μια προσπάθεια να τον πείσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία.

Η Τραμπζονσπόρ ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν στην τρίτη θέση της Süper Lig, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περιόδου, και επιδιώκει να ενισχυθεί με ποδοσφαιριστές κορυφαίου επιπέδου.

Όσο για τον Σαλάχ, ο 33χρονος επιθετικός αποχώρησε από τη Λίβερπουλ έχοντας γράψει τη δική του χρυσή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Στα εννέα χρόνια παρουσίας του στο Άνφιλντ κατέγραψε 435 συμμετοχές, σημείωσε 255 γκολ και αναρριχήθηκε στην τρίτη θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών των Reds, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ιστορίας τους.

sport24.gr