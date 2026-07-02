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Επίσημα στα χέρια του... μαέστρου της η Ανόρθωση

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημα στα χέρια του... μαέστρου της η Ανόρθωση

Διετές το συμβόλαιο του Νέστορ Ελ Μαέστρο στην ομάδα της Αμμοχώστου

Mε ανακοίνωσή της η Ανόρθωση ενημερώνει και επίσημα ότι νέος προπονητής της θα είναι ο Νέστορ Ελ Μαέστρο.

Η ανακοίνωση:

«Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Nestor El Maestro, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας μέχρι τον Μάιο του 2028.

Ο 43χρονος προπονητής είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Pro και διαθέτει σημαντική εμπειρία από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχοντας εργαστεί με επιτυχία στους πάγκους των CSKA Sofia, Sturm Graz, Spartak Trnava, Debrecen και Al-Taawoun της Σαουδικής Αραβίας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κατέκτησε το Πρωτάθλημα Σλοβακίας με τη Spartak Trnava τη σεζόν 2017/18, ενώ μαζί του εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο και ο βοηθός προπονητή Nikon El Maestro.

Καλωσορίζουμε τους Nestor El Maestro και Nikon El Maestro στην οικογένεια της Ανόρθωσης και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο τους».

 

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