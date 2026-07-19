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Aδιανόητο ματς για την 3η θέση με δέκα γκολ και την Αγγλία στο... βάθρο

ΓΗΠΕΔΟ

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Aδιανόητο ματς για την 3η θέση με δέκα γκολ και την Αγγλία στο... βάθρο

Σε ένα απίστευτο παιχνίδι, βγαλμένο απ’ το ωραιότερο ποδοσφαιρικό... παραμύθι, η Αγγλία ξεπέρασε το «σοκ» του αποκλεισμού της απ’ την Αργεντινή και κατάφερε να «λυγίσει» τη Γαλλία με το... απίθανο 6-4 στον μικρό τελικό του Μουντιάλ 2026, κατακτώντας την 3η θέση στη διοργάνωση, στην καλύτερη πορεία της σε τελική φάση μετά από 60 χρόνια.

Η Αγγλία ήταν εκείνη που κυριάρχησε σε απόλυτο βαθμό στο πρώτο ημίχρονο, κάνοντας ότι... ήθελε στο γήπεδο. Στο 3’ ο Ράις άνοιξε το σκορ για τους Άγγλους, οι οποίοι συνέχισαν να επιτίθενται κατά «κύματα» απέναντι σε μία γαλλική άμυνα που... πελαγοδρομούσε. Στο 18’ από κόρνερ του Ράις, ο Κόνσε με κεφαλιά έκανε το 2-0, για να ακολουθήσει το... πάρτι του Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος σημείωσε άλλα δύο τέρματα για τα «Τρία Λιοντάρια» στο 37’ και στο 45’+1’, κλείνοντας το «εφιαλτικό» πρώτο ημίχρονο για τους «μπλε» στο 4-0 υπέρ της Αγγλίας.

Στο δεύτερο ημίχρονο όλα ήρθαν... τούμπα. Οι τέσσερις μαζεμένες αλλαγές του Ντεσάν άλλαξαν άρδην την εικόνα της Γαλλίας, ο Μπαπέ πήρε «φωτιά» και οι «τρικολόρ» άρχισαν να σημειώνουν το ένα γκολ πίσω απ’ το άλλο. Στο 48’ ο Μπαπέ μείωσε σε 1-4 μετά από ασίστ του Ολίσε, ενώ έξι λεπτά μετά (54’) μείωσε ακόμη περισσότερο ο Μπαρκολά έπειτα από τελική πάσα του αρχηγού των «μπλε». Η γαλλική ομάδα συνέχισε την αντεπίθεσή της και μείωσε στο... γκολ στο 66’ με το δεύτερο τέρμα του Μπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 10 γκολ του εφετινό τουρνουά, προσπερνώντας τον Μέσι στον πίνακα των σκόρερ, αλλά και στο σύνολο των σκόρερ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Την ώρα που οι Γάλλοι συνέχισαν να πιέζουν για μία... ιστορική ισοφάριση, ο Γκουστό ανέτρεψε τον Σπενς στην περιοχή υποπίπτοντας σε πέναλτι. Ο Σάκα ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε, φτάνοντας σε χατ-τρικ και ουσιαστικά έβαλε... τίτλους τέλους στον αγώνα για το 5-3 των Άγγλων.

Οι «μπλε» έπαιξαν μία τελευταία... ζαριά, μειώνοντας στο 90’+6’ με τον Ντεμπελέ σε 5-4, όμως δεν υπήρχε πλέον άλλος χρόνος για να φτάσουν στο... θαύμα της απόλυτης ανατροπής. Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 90’+8’, ο Μπέλινγχαμ βρήκε χώρο απέναντι στη γαλλική άμυνα που είχε ανέβει ψηλά, πέρασε όποιον βρήκε και με υπέροχο πλασέ «σφράγισε» την αγγλική νίκη με αυτό το ιστορικό 6-4!

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χεσούς Βαλενθουέλα Σάεθ (Βενεζουέλα)

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Mενιάν, Γκουστό (90’+1’ λ.τρ. Κουντέ), Κονατέ (46’ Ουπαμεκανό), Λακρουά, Ερναντέζ (46’ Ντινιέ), Ραμπιό, Ζαΐρ-Εμερί, Τσερκί (46’ Ντεμπελέ), Ολίσε, Ντουέ (46’ Μπαρκολά), Mπαπέ.

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Χέντερσον, Κόνσα, Γκεΐ (90’+3’ Τσάλομπαχ), Κουάνσα (83’ λ.τρ. Τζέιμς), Σπενς, Ράις, Έζε (79’ Μπέλινγχαμ), Ρότζερς, Τόνεϊ (79’ Άντερσον), Σάκα, Ράσφορντ (46’ Γουότκινς).


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World Cup 2026

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