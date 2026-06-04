Στο τρέξιμο για… όλα

Ο πρόεδρος της Ομόνοιας παρουσιάστηκε εμφανώς ικανοποιημένος από τη σεζόν που προηγήθηκε και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία πως η επόμενη περίοδος δεν θα… διαφέρει.

«Πιστεύω μπορούμε να πάμε καλά και στα δύο (σ.σ. πρωτάθλημα και Ευρώπη). Το κάναμε και φέτος με το Conference. Θα κρατήσουμε τον κορμό, θα βελτιώσουμε την ποιότητά μας. Λογικά θα πετύχουμε τους στόχους και στις δύο διοργανώσεις. Ένα από τα μυστικά είναι πως είχαμε το ρόστερ. Όποιος αντικαθιστούσε κάποιον τα κατάφερνε. Το ίδιο ή και καλύτερο ρόστερ, αυτός είναι ο στόχος», ήταν η σχετική του τοποθέτηση.

Όσον αφορά στο… μυστικό της επιτυχίας, ο Παπασταύρου επισήμανε πως «είχαμε τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις, πιστεύω ότι η επιστροφή του Μπεργκ και η συνεργασία του με τον Σίμο ήταν αρμονική -φάνηκε από το αποτέλεσμα».

Αυξάνει το μπάτζετ

Ο πρόεδρος των πρασίνων αποκάλυψε πως η… λογική εξέλιξη των πραγμάτων απαιτεί αύξηση του προϋπολογισμού, ώστε η ενίσχυση να είναι επιπέδου Champions League. «Λίγες και καλές μεταγραφές. Είμαι αισιόδοξος πως θα πάει καλά ο προγραμματισμός», ήταν η σχετική του αναφορά.

Αναμονή αλλά το… παλεύει

Η περίπτωση του Γουίλι Σεμέδο σαφώς και απασχολεί έντονα. Τόσο τη διοίκηση όσο και τον κόσμο του «τριφυλλιού». Ο εκ των διακριθέντων της Ομόνοιας έχει στα χέρια του πρόταση από την ομάδα, όμως δεν έχει δώσει ακόμη την απάντησή του. Από την πλευρά των πρασίνων, δεν του έχουν βάλει το… μαχαίρι στον λαιμό, αφού γνωρίζουν τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν (Μουντιάλ, αναμένει πρόταση από προηγμένο πρωτάθλημα). «Έχουμε επικοινωνία με τους παίκτες που θέλουμε να μείνουν. Η προσπάθεια θα γίνει. Του δώσαμε χρόνο και περιμένουμε», τόνισε.

«Ντρίμπλα» για Κάστανο

Ο Κύπριος μεσοεπιθετικός αποχαιρέτησε την οικογένεια του Άρη, ανήκει στην Ελλάς Βερόνα, ωστόσο προκρίνει τη μετακίνησή του σε ομάδα με πρωταγωνιστικούς και… ευρωπαϊκούς στόχους. Έτσι, το όνομά του δεν άργησε να συνδεθεί με το ρεπορτάζ της Ομόνοιας, για αυτό και ο Παπασταύρου κλήθηκε να απαντήσει αν απασχολεί, χωρίς να δώσει ξεκάθαρη απάντηση: «Δεν θα μπω σε ονοματολογία» (σ.σ. γέλια).

«Βραχνάς» με ημερομηνία λήξης

Συνεχίζει να υφίσταται το εμπάργκο μεταγραφών στην Ομόνοια, μετά τη δικαστική διαμάχη με τον Γιέσπερ Γιάνσον και την εμπλοκή της ΚΟΠ. Στην ομάδα της πρωτεύουσας, αναμένουν την απόφαση στο τέλος του μήνα, ενώ παρουσιάζονται ξεκάθαρα ενοχλημένοι με τη στάση της Ομοσπονδίας. «Πιστεύουμε ότι έκαναν λάθος. Τους ζητήσαμε να κάνουν αναστολή του εμπάργκο και περιμένουμε την απάντησή τους. Αισιοδοξώ ότι θα κάνουν το σωστό. Τέλος του μήνα θα βγει η δικαστική απόφαση και θα δούμε τι θα γίνει. Φάνηκε ότι ήταν οργανωμένο, δεν είναι κάτι που κάνει η Επιτροπή της ΚΟΠ συνήθως και ειδικά όταν υπάρχει η δικαστική σε έναν μήνα». Υπενθυμίζουμε πως το ποσό που αναλογεί στον Γιάνσον (αν δικαιωθεί) είναι εξασφαλισμένο.

Τρέχουν για το γηπεδικό

Τέλος, ο πρόεδρος της Ομόνοιας κλήθηκε να απαντήσει και στο πού βρίσκονται οι διαδικασίες που αφορούν στην ανέγερση ιδιόκτητου γηπέδου. «Θα χτιστεί. Το πήρα απόφαση και θα γίνει. Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Το τρέχουμε για να εξασφαλίσουμε τις εγκρίσεις που πρέπει. Έχουν γίνει πολλές ενέργειες. Θα γίνει κάτι σαν χωριό. Θα έχει διάφορους χώρους εκτός από το γήπεδο. Μας δίνει μια άλλη αίγλη η ανέγερση του γηπέδου», κατέληξε.