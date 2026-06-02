Οι 34 που είδαμε - 1ος ο Εβάντρο

Ο Χένινγκ Μπεργκ έδωσε χρόνο συμμετοχής φέτος σε 34 ποδοσφαιριστές, σε όλες τις διοργανώσεις.

Πρώτος σε συμμετοχές ήταν ο Εβάντρο Κόστα με 47, αφήνοντας πίσω του τους Μάριτς και Σεμέδο με 43.

Αναλυτικά οι συμμετοχές:

Eβάντρο 47

Μάριτς 43

Σεμέδο 43

Κουλιμπαλί 40

Μασούρας 39

Χατζηγιοβάνης 39

Μαέ 38

Ντιουνκού 37

Άιτινγκ 37

Κούσουλος 36

Παναγιώτου 36

Νεοφύτου 35

Φαμπιάνο 35

Γιόβετιτς 35

Τάνκοβιτς 34

Κίτσος 28

Εράκοβιτς 27

Π. Ανδρέου 26

Ε. Ανδρέου 19

Σίμιτς 18

Αγκουζούλ 17

Μπάλκοβετς 16

Χρίστου 13

Ουζόχο 12

Χαμάς 10

Οντουμπάντζο 9

Στεπίνσκι 9

Κυριακίδης 7

Λοϊζου 7

Μαγιαμπέλα 6

Μουσιαλόφσκι 3

Κωνσταντινίδης 2

Ινγκεμπρίτσεν 2

Παναγή 1