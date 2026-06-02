Οι 34 που είδαμε - 1ος ο Εβάντρο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ενημέρωση από την Ομόνοια για τους ποδοσφαιριστές με τις περισσότερες συμμετοχές
Ο Χένινγκ Μπεργκ έδωσε χρόνο συμμετοχής φέτος σε 34 ποδοσφαιριστές, σε όλες τις διοργανώσεις.
Πρώτος σε συμμετοχές ήταν ο Εβάντρο Κόστα με 47, αφήνοντας πίσω του τους Μάριτς και Σεμέδο με 43.
Αναλυτικά οι συμμετοχές:
Eβάντρο 47
Μάριτς 43
Σεμέδο 43
Κουλιμπαλί 40
Μασούρας 39
Χατζηγιοβάνης 39
Μαέ 38
Ντιουνκού 37
Άιτινγκ 37
Κούσουλος 36
Παναγιώτου 36
Νεοφύτου 35
Φαμπιάνο 35
Γιόβετιτς 35
Τάνκοβιτς 34
Κίτσος 28
Εράκοβιτς 27
Π. Ανδρέου 26
Ε. Ανδρέου 19
Σίμιτς 18
Αγκουζούλ 17
Μπάλκοβετς 16
Χρίστου 13
Ουζόχο 12
Χαμάς 10
Οντουμπάντζο 9
Στεπίνσκι 9
Κυριακίδης 7
Λοϊζου 7
Μαγιαμπέλα 6
Μουσιαλόφσκι 3
Κωνσταντινίδης 2
Ινγκεμπρίτσεν 2
Παναγή 1